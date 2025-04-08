Великдень 2025: які ціни на паски в магазинах та у скільки обійдеться домашня випічка

До Великодня 2025 залишається менш як два тижні, і у супермаркетах вже з'являється святкова випічка. Ціни на паски стартують від 30 грн за 100 грамів.Також у продажу є панетоне і коломба.

Докладніше про ситуацію з цінами на великодні смаколики в магазинах та якою є вартість домашньої паски цьогоріч, - на РБК-Україна .

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Скільки коштує паска у супермаркетах

Мережі супермаркетів наразі вже почали продаж пасок до свята Великодня, яке цьогоріч припадає на 20 квітня.

В асортименті святкові кекси власної випічки мереж, та продукція кондитерських компаній. Вартість залежить від ваги паски.

На 7 квітня ціни на випічку стартували від 29,9 грн. Це традиційні великодні кекси вагою 100 грамів від торгової марки "Майстри смаку" мережі NOVUS. Кекс вагою 200 грамів обійдеться в 49,99 грн, паска у 500 грамів - 79,99 грн.

Скриншот novus.zakaz.ua

Паска "Елітна" з вершечком прикрашеним глазурованими сухофруктами та горішками, коштує 169 грн (300 грамів), а паска "Фірмова" з мигдалевими пластівцями - 199 грн (500 грамів). Також у продажу є кекси до Великодня від Biscotti за 129 грн (245 грамів).

У супермаркетах "Сільпо" купити маленьку паску власної випічки мережі можна за 34,99 грн (100 грамів). 79,99 грн коштує кекс вагою 300 грамів, а велика паска на пів кіло - 129 грн.

Скриншот silpo.ua

У продуктових супермаркетах "Епіцентр" та на сайті мережі здобні паски коштують від 36 грн за 100 грамів. Паска на 450 грамів обійдеться у 125 грн, а великий кекс вагою 1 кілограм коштуватиме 230 грн.

Сирну паску можна купити за 190 грн (550 грамів), кекс із журавлиною та родзинками - за 265 грн (620 грамів).

Скриншот epicentrk.ua

Панетоне та інша святкова випічка

Окрім традиційних пасок із білою глазур'ю на Великдень в українських магазинах можна придбати панетоне та коломбу. Ця випічка походить з Європи має дещо іншу рецептуру.

Панетоне готують виключно на яєчних жовтках, додають у тісто апельсиновий сік та цедру. Коломбу печуть у формі голубки, прикрашають мигдалевими пластівцями та заливають цукровою глазур'ю.

В мережі "Сільпо" продають панетоне власної випічки з родзинками та цукатами апельсина за 299 грн (450 грамів),

У Varus можна купити коломбу виробництва італьянської компанії Pinetа за 469 грн (800 грамів).

Скриншот varus.ua

У "Епіцентрі" є шоколадний панетоне Pineta за 269 грн, італійський панетоне від Zaghis із цукатами та родзинками вагою 750 грамів за 499,9 грн та інші види випічки з різними смачними наповнювачами.

Скриншот epicentrk.ua

Ціна домашньої паски у 2025 році

Приготування паски вдома до Великодня 2025 буде дорожчим, ніж минулого року. В Українському клубі аграрного бізнесу (УКАБ) порахували, що великодня випічка обійдеться в 318,4 грн. Це 3-4 паски вагою по 500-600 грамів.

Як порівняти з 2024 роком, домашня паска подорожчала на 38,6%. Причиною стало підвищення цін на основні інгредієнти, зокрема на яйця та молочні продукти.

Загалом за рік вартість продуктів для випічки змінилася наступним чином:

борошно подорожчало на 10% - з 23,23 грн/кг до 25,56 грн/кг;

вершкове масло: на 71,3% - з 71 грн за 200 г до 121 грн;

- з 71 грн за 200 г до 121 грн; молоко: на 31,86% - з 23,1 грн до 30,45 грн за 500 мл;

- з 23,1 грн до 30,45 грн за 500 мл; яйця: на 60,95% - з 38 грн до 61,16 грн за 8 шт.;

- з 38 грн до 61,16 грн за 8 шт.; дріжджі залишилися за тією ж ціною: 13 грн за 12 г;

цукор: на 12,54% - з 8,7 грн до 9,79 грн за 300 г;

цукрова пудра: на 5,34% - з 6,5 грн до 6,85 грн за 100 г;

родзинки: на 7,17% - з 39 грн до 41,8 грн за 200 г;

ванілін: на 15,49% - з 7,1 грн до 8,2 грн.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як зміниться вартість продуктового кошика на Великдень 2025.

При підготовці використовувалися: аналітичний звіт УКАБ, дані мереж супермаркетів NOVUS, Varus, "Сільпо" та "Епіцентр".