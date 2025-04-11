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Магазинная или домашняя: какая паска калорийнее и вредит фигуре больше

Пятница 11 апреля 2025 07:22
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Магазинная или домашняя: какая паска калорийнее и вредит фигуре больше Фото: Какая паска более калорийная - домашняя или магазинная? (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Со светлым праздником Пасхи в украинских семьях традиционно появляется паска - ароматная, сладкая выпечка, без которой невозможно представить пасхальный стол. Однако несмотря на ее символическое значение, для тех, кто заботится о фигуре или придерживается здорового образа жизни, паска - это настоящий калорийный вызов.

В материале РБК-Украина (проект Styler) читайте, какая же паска калорийнее - домашняя или магазинная.

Калорийность домашней паски

В среднем, 100 граммов домашней паски содержит 300-400 ккал. Все зависит от рецепта: если в тесте много сливочного масла, яиц, изюма, орехов и сахара - энергетическая ценность возрастает.

Часто хозяйки щедро добавляют сахарную пудру или глазурь, что еще больше повышает калорийность. Но плюс домашней паски - это полностью натуральный состав, без консервантов и искусственных добавок.

Выпекая пасху дома, вы получаете ключевое преимущество - полный контроль над ингредиентами. Вы можете:

  • Использовать качественное сливочное масло, свежие яйца.
  • Регулировать количество сахара, возможно, частично заменив его натуральными подсластителями.
  • Экспериментировать с мукой, добавляя небольшую часть цельнозерновой для увеличения содержания клетчатки.
  • Контролировать количество и качество жира.
  • Использовать натуральные добавки: сухофрукты, орехи, цедру цитрусовых вместо покупных цукатов.
  • Сделать более легкую глазурь, например, на основе лимонного сока и сахарной пудры или белка.

Калорийность паски из магазина

Промышленные паски могут быть менее калорийными - примерно 270-370 ккал на 100 граммов, однако здесь есть другие риски. Чтобы продлить срок хранения, производители добавляют транжиры, стабилизаторы, усилители вкуса и ароматизаторы. Глазурь иногда делают из искусственных заменителей, которые трудно усваиваются организмом.

Например, вы только посмотрите, сколько ингредиентов содержится в составе магазинной паски.

Магазинная или домашняя: какая паска калорийнее и вредит фигуре большеСкриншот (silpo.ua)

Какая паска больше навредит фигуре?

Хотя домашняя паска более калорийная, она менее вредна в долгосрочной перспективе, так как не содержит химических добавок. Магазинная же версия может влиять не только на вес, но и на работу желудочно-кишечного тракта, если злоупотреблять.

Если хочется насладиться пасхальной выпечкой без вреда для фигуры, стоит контролировать порцию - 50-70 граммов паски в день вполне достаточно, чтобы не перегрузить организм.

А еще лучше - выбирать домашнюю паску с минимумом сахара и жира или же печь по альтернативным рецептам: из цельнозерновой муки, без сахарной глазури, с натуральными подсластителями.

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При написании материала использовались следующие источники: сайты Wikipedia, таблица калорийности продуктов, советы диетологов.

Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.

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