Магазинам на время локдауна разрешили продавать товары, которые хотели запретить

Магазинам разрешили продавать бытовую химию и прессу (фото: РБК-Украина)

Во вторник, 5 января, Кабинет министров провел внеочередное заседание и разрешил магазинам продавать бытовую химию и печатную прессу в период жесткого локдауна, который начнется с 8 января и продлится до 24 числа.

Об этом рассказал представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан в эфире телеканала "Украина 24".

"Изменениями было предложено добавить возможность продажи бытовой химии и печатной прессы. Эти товары можно будет приобретать", - заявил нардеп.

Он также отметил, что соответствующая инициатива исходила от главы Министерства здравоохранения Максима Степанова.

Напомним, по словам Степанова, в супермаркетах также будут продаваться такие товары как продукты питания, лекарственные средства, медицинские средства, средства гигиены, средства для связи, корма для животных, ветеринарные средства, семена и средства для защиты растений.

При этом торговля другими товарами может осуществляться только через доставку.

Ранее Американская торговая палата в Украине отметила, что ограничение на продажу многих товаров может привести к конфликтным ситуациям в магазинах. Кроме того, они считают, что это является прямым ограничением прав потребителей в приобретении необходимой продукции.