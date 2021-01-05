Степанов сделал важное заявление о работе супермаркетов с 8 января

Максим Степанов сделал заявление о работе супермаркетов (фото: РБК-Украина)

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, какими товарами смогут торговать супермаркеты во время локдауна с 8 по 24 января. Министр уточнил, что перечень товаров еще будет корректироваться на заседании правительства 5 января.

Заявление о работе супермаркетов Степанов сделал во время ежедневного брифинга. Итак, какие же товары смогут продаваться во время жесткого карантина в Украине.

"Это торговля исключительно товарами, которые относятся к продуктам питания на торговых площадях, не менее 60% которых предназначены для торговли продуктами питания. Торговая деятельность другими группами товаров может проводиться только с адресной доставкой. Были вопросы по поводу бытовой химии. Думаю, сегодня на заседании правительства сделаем уточнение, чтобы у всех было понимание", - сообщил Степанов.

В супермаркетах будут продаваться такие товары:

продукты питания

лекарственные средства

медицинские средства

средства гигиены

средства для связи

корма для животных

ветеринарные средства

семена и средства для защиты растений

Напомним, что жесткий локдаун будет действовать в Украине с 8 января по 24 января. Его даты утвердил Кабинет министров

Ранее Степанов заявил, что в Украине существует вероятность роста количества больных коронавирусом после новогодних праздников.

Кстати, в некоторых СМИ появилась информация, что жесткий карантин в Украине с 8 января могут отменить.