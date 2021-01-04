С полок супермаркетов исчезнут самые ходовые товары: разгорается новый скандал

В супермаркетах с 8 января исчезнут самые ходовые товары (Коллаж РБК-Украина)

Во время локдауна 2021 супермаркетам в Украине запретят продавать бытовую химию, одежду, прессу и другие ходовые товары повседневного назначения. То есть, запрещены будут все товары, кроме продуктов питания, лекарственных средств, изделий медицинского назначения, средств гигиены, связи, а также кормов, ветеринарных растений, семян и средств для защиты растений.

Все остальные товары с 8 по 24 января можно будет получить только с адресной доставкой. Для того чтобы выполнить постановление Кабинета министров, супермаркетам придется либо закрыть соответствующие отделы на территории торговых точек, либо запрещать продажу при расчете на кассе.

На постановление отреагировали в Американской торговой палате в Украине. На сайте организации появилось обращение к Кабинету министров с просьбой пересмотреть запреты на период локдауна с 8 по 24 января, так как это является прямым ограничением прав потребителей в приобретении необходимой продукции.

"Американская торговая палата обращает внимание на то, что речь идет не только о полном закрытии специализированных магазинов. С 8 января даже в супермаркетах будет запрещено продавать значительную часть товаров повседневного потребления: бытовую химию и инструменты, одежда, прессу, лампочки, батарейки, детские товары для обучения", - говорится в сообщении.

Как отметили в Американской торговой палате в Украине, такое решение потенциально может привести также и к конфликтным ситуациям в магазинах.

"На сегодня вопрос все еще остается нерешенным. Торговые заведения является целостной торговой единицей, к тому же единственной, способной удовлетворить базовые потребности населения в условиях карантина. Ограничения их ассортимента нелогично, поскольку потребитель, находясь в торговом заведении, имеет равный доступ ко всем товарам. Как следствие, стоит ожидать дополнительных убытков для бизнеса и государства, а также значительного недовольство потребителей", - отметили в организации.

Напомним, ранее мы писали о том, что врач дал прогноз по карантину на 2021 год – несколько локдаунов и продление январских ограничений.

А также рассказывали о том, какие ограничения начнут действовать в Украине с 8 января.