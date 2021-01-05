Магазинам на час локдауну дозволили продавати товари, які хотіли заборонити

Магазинам дозволили продавати побутову хімію і пресу (фото: РБК-Україна)

У вівторок, 5 січня, Кабінет міністрів провів позачергове засідання і дозволив магазинах продавати побутову хімію та друковану пресу в період жорсткого локдауну, який розпочнеться з 8 січня і триватиме до 24 числа.

Про це розповів представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Змінами було запропоновано додати можливість продажу побутової хімії та друкованої преси. Ці товари можна буде купувати", - заявив нардеп.

Він також зазначив, що відповідна ініціатива виходила від глави Міністерства охорони здоров'я Максима Степанова.

Нагадаємо, за словами Степанова, в супермаркетах також будуть продаватися такі товари як продукти харчування, лікарські засоби, медичні засоби, засоби гігієни, засоби для зв'язку, корму для тварин, ветеринарні засоби, насіння та засоби захисту рослин.

При цьому торгівля іншими товарами може здійснюватися тільки через доставку.

Раніше Американська торгівельна палата в Україні зазначила, що обмеження на продаж багатьох товарів може призвести до конфліктних ситуацій у магазинах. Крім того, вони вважають, що це є прямим обмеженням прав споживачів у придбанні необхідної продукції.