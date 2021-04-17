В мае украинцы получат доплаты: кому и сколько дадут

В мае будет выплачена одноразовая денежная помощь украинцам, которые согласно постановлению Кабинета министров, имеют статус ветеранов войны, жертвы нацистских преследований или детей войны.

Кому и в каком размере назначена одноразовая дополнительная помощь, сообщается на FBC.

В 2021 году одноразовая ежегодная выплата была увеличена и ко Дню памяти и примирения ветераны, а также участники боевых действий получат повышенные суммы. Средства должны быть выплачены до 5 мая.

Лицам с инвалидностью:

I группы — 4421 гривен

II группы — 3906 гривен

III группы — 3391 гривен

Участникам боевых действий, пострадавшим участникам Революции Достоинства и бывшим несовершеннолетним (которым на момент заключения не исполнилось 18 лет), заключенным концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, а также детям, которые родились в указанных местах принудительного содержания их родителей – 1491 гривна

Лицам, у которых есть особые заслуги перед Родиной – 4421 гривна

Членам семей погибших и женам (мужьям) умерших лиц с инвалидностью в следствие войны, женам (мужьям) умерших участников боевых действий, участников войны и жертв нацистских преследований, признанных при жизни лицами с инвалидностью в следствии общего заболевания, трудового травматизма и по другим причинам, которые не вступили в брак повторно – 966 гривен.

Участникам войны и бывшим заключенным концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, лицам, которые были вывезены на принудительные работы, детям партизанов, подпольщиков, других участников борьбы с национал-социалистическим режимом в тылу врага – 612 гривен.

Стоит отметить, что если ветераны одновременно относятся к нескольким категориям, то помощь будет выплачиваться только одна – та, что в большем размере.

Денежную помощь будут перечислять местным органам социальной защиты населения, центрами по начислению и осуществлению социальных выплат на специальные счета воинских частей, учреждений, организаций по месту службы.

Если получатели помощи, которые не имеют на нее право, не получили деньги 5 мая, то они могут обратиться за ней в местные органы социальной защиты по месту регистрации и получить ее до 30 сентября.