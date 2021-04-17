У травні українці отримають доплати: кому і скільки дадуть

У травні буде виплачена одноразова грошова допомога українцям, які згідно з постановою Кабінету міністрів, мають статус ветеранів війни, жертви нацистських переслідувань або дітей війни.

Кому і в якому розмірі призначена одноразова додаткова допомога, повідомляється на FBC.

У 2021 році одноразова щорічна виплата була збільшена й до Дня пам'яті та примирення ветерани, а також учасники бойових дій отримають підвищені суми. Кошти повинні бути виплачені до 5 травня.

Особам з інвалідністю:

I групи — 4421 грн.

II групи — 3906 грн.

III групи — 3391 грн.

Учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності та колишнім неповнолітнім (яким на момент ув'язнення не виповнилося 18 років), в'язням концтаборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також дітям, які народилися у зазначених місцях примусового тримання їх батьків – 1491 гривня

Особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною – 4421 гривня

Членам сімей загиблих та дружинам (чоловікам) померлих осіб з інвалідністю в наслідок війни, дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій, учасників війни та жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю внаслідок загального захворювання, трудового травматизму та з інших причин, які не одружилися вдруге – 966 гривень

Учасникам війни та колишнім в'язням концтаборів, гетто, інших місць примусового тримання, особам, які були вивезені на примусові роботи, дітям партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога – 612 гривень.

Варто відзначити, що якщо ветерани одночасно належать до декількох категорій, то допомога буде виплачуватися тільки одна – та, що в більшому розмірі.

Грошову допомогу будуть перераховувати місцевим органам соціального захисту населення, центрами по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат на спеціальні рахунки військових частин, установ, організацій за місцем служби.

Якщо одержувачі допомоги, які не мають на неї право, не отримали гроші 5 травня, то вони можуть звернутися за нею в місцеві органи соціального захисту за місцем реєстрації та отримати її до 30 вересня.