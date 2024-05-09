Має бути у кожної: стиліст показала модне взуття на літо

Як виглядає взуття

За словами стиліста, таке взуття повинно мати місце в літньому гардеробі, оскільки воно дуже зручне та комфортне для спеки і дуже стильне на вигляд.

Сітчасті балетки є зразком ідеального поєднання вишуканості та авангарду: вони представляють структуру, яка огортає ногу дивовижним дизайном.

До того ж вони зручні та функціональні для літніх місяців, коли спека не дозволяє витримувати тертя практично будь-якого взуття.

Стиліст зібрала 8 пар взуття в різних цінових сегментах, щоб кожен знайшов своє.

Фото: трендове взуття з сітки (instagram.com/nata_moskalenkо)