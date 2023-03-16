Стало відомо, чи можна ходити взутим по дому
Звичка ходити по дому у вуличному взутті є у багатьох людей. Хоча це багато в чому залежить від переваг кожної людини. Зняти кросівки після довгого дня може принести певний комфорт, а також продовжити термін служби вашого килимового покриття та позбавить додаткового миття підлоги.
А як така звичка може вплинути на ваше здоров'я, розповіла професорка екологічних досліджень Університету Колорадо Джілл Літт.
Чому не можна ходити у вуличному взутті вдома
Експерт рекомендує знімати взуття перед входом до будинку, щоб зменшити сліди бруду та фекалій, які ви неминуче набираєте під час прогулянок на вулиці.
В Університеті Арізони ще у 2008 році провели дослідження про кількість бактерій на взутті. Для цього вони брали мазки із взуття добровольців протягом двох тижнів. І з'ясували – у середньому 421 000 одиниць бактерій прилипали до зовнішнього боку взуття.
У зразках переважала кишкова паличка, яка, як відомо, викликає інфекції кишківника та сечовивідних шляхів, а також інші проблеми зі здоров'ям.
Крім того, батькам варто пам'ятати, що контакт "руки в рот" - один з основних способів впливу на дітей токсичних речовин та збудників інфекційних захворювань.
За словами Літт, у міських районах з високим вмістом свинцевих фарб (побудовані до 1978 року будинки), вчені виявили високі рівні вмісту свинцю в домашньому пилу й основним джерелом став пил, який надходив з вулиці.
А із саду можна на взутті принести додому навіть залишки пестицидів.
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