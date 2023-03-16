ua ru
Чт, 16 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Стало відомо, чи можна ходити взутим по дому

Новость на русском →
Четвер 16 березня 2023 19:51
Стало відомо, чи можна ходити взутим по дому Чи можна ходити взутим у будинку (фото: freepik com)
Автор: Анна Шиканова

Звичка ходити по дому у вуличному взутті є у багатьох людей. Хоча це багато в чому залежить від переваг кожної людини. Зняти кросівки після довгого дня може принести певний комфорт, а також продовжити термін служби вашого килимового покриття та позбавить додаткового миття підлоги.

А як така звичка може вплинути на ваше здоров'я, розповіла професорка екологічних досліджень Університету Колорадо Джілл Літт.

Чому не можна ходити у вуличному взутті вдома

Експерт рекомендує знімати взуття перед входом до будинку, щоб зменшити сліди бруду та фекалій, які ви неминуче набираєте під час прогулянок на вулиці.

В Університеті Арізони ще у 2008 році провели дослідження про кількість бактерій на взутті. Для цього вони брали мазки із взуття добровольців протягом двох тижнів. І з'ясували – у середньому 421 000 одиниць бактерій прилипали до зовнішнього боку взуття.

У зразках переважала кишкова паличка, яка, як відомо, викликає інфекції кишківника та сечовивідних шляхів, а також інші проблеми зі здоров'ям.

Крім того, батькам варто пам'ятати, що контакт "руки в рот" - один з основних способів впливу на дітей токсичних речовин та збудників інфекційних захворювань.

За словами Літт, у міських районах з високим вмістом свинцевих фарб (побудовані до 1978 року будинки), вчені виявили високі рівні вмісту свинцю в домашньому пилу й основним джерелом став пил, який надходив з вулиці.

А із саду можна на взутті принести додому навіть залишки пестицидів.

До речі, раніше ми писали про те, який посуд на кухні накопичує мікроби найшвидше.

А також розповідали про те, чи можна їсти продукти з пліснявою, чи ні.

Читайте РБК-Україна в Google News
обувь чистота вчені бактерії