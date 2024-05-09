Должно быть у каждой: стилист показала модную обувь на лето

Как выглядит обувь

По словам стилиста, такая обувь должна иметь место в летнем гардеробе, поскольку она очень удобна и комфортна для жары и очень стильна с виду.

Сетчатые балетки являются образцом идеального сочетания изысканности и авангарда: они представляют структуру, окутывающую ногу удивительным дизайном.

К тому же они удобны и функциональны для летних месяцев, когда жара не позволяет выдерживать трение практически любой обуви.

Стилист собрала 8 пар обуви в разных ценовых сегментах, чтобы каждый нашел свое.

Фото: трендовая обувь из сетки (instagram.com/nata_moskalenkо)