Должно быть у каждой: стилист показала модную обувь на лето

Сетчатая обувь в этом сезоне на пике популярности. Ее считают главным трендом, поэтому оно должно быть в летнем гардеробе.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу стилиста Наталии Москаленко.
По словам стилиста, такая обувь должна иметь место в летнем гардеробе, поскольку она очень удобна и комфортна для жары и очень стильна с виду.
Сетчатые балетки являются образцом идеального сочетания изысканности и авангарда: они представляют структуру, окутывающую ногу удивительным дизайном.
К тому же они удобны и функциональны для летних месяцев, когда жара не позволяет выдерживать трение практически любой обуви.
Стилист собрала 8 пар обуви в разных ценовых сегментах, чтобы каждый нашел свое.
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