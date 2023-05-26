Як зберігати зимове взуття, щоб воно займало менше місця

Готуючи зимове взуття до зберігання, люди нерідко припускаються багато помилок. Неправильне місце значно знижує термін служби взуття. До того варто знати, як скласти взуття, щоб воно займало менше місця.

Де не можна зберігати взуття - читайте на Styler нижче .

Уникайте цих місць

Взуття категорично не варто зберігати у приміщеннях із підвищеною вологістю (ванних кімнатах). Також не можна цього робити при +25 градусів або при різких перепадах температури.

Зокрема, взуття може пошкодитися через пряме сонячне проміння.

На балконі найчастіше бувають різкі перепади температури. Влітку там спекотно і зимове взуття, особливо шкіряне, може розклеїтися.

Крім того, цей предмет гардероба не рекомендується зберігати у контейнерах без вентиляційних отворів. В іншому випадку може з’явитися пліснява або грибок.

Де можна зберігати

Найкращим місцем вважається шафа. Перед тим, як покласти на зберігання, чоботи чи черевики очищають від бруду та пилу, а шнурки перуть.

Взуття необхідно ретельно просушити та покласти всередину папір. Потім їх кладуть у коробку, а пару розділяють папером, щоб вони не торкалися один одного.

Як економити місце

Якщо у вас є місце у квартирі або будинку, то можна зробити взуттєву шафу, на полички якої можна розставляти взуття в залежності від сезону.

Зимові черевики на полицях можна зберігати компактно - поставте один черевик носком до стінки, а інший - п'ятою до стінки. Таким чином взуття займе менше місця.