Тушкованка зі свинини: рецепт ситної м'ясної консервації

Ситна тушкованка зі свинини - м'ясна консервація, яка чудово доповнить страви. До того ж тушкованка зберігається значно довше, ніж сире м'ясо.

Про те, як зробити тушкованку зі свинини на зиму, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний YouTube-канал з рецептами Лілії Цвіт.

Що потрібно для тушкованки зі свинини

Для того, щоб приготувати тушкованку зі свинини, на 1 банку об'ємом 0,5 л потрібні такі продукти:

свинина - 400 г

сіль - 1 ч. л.;

сода - щіпка;

перець-горошок - 4-5 шт.;

лавровий лист - 1 шт.

Як зробити тушкованку зі свинини

Щоб тушкованка була смачною і ситною, можна використовувати свинячі лопатки, або ж поєднувати м'ясо з салом. Щоб очистити м'ясо від крові та зробити рідину тушкованки прозорою, свинину потрібно залити чистою водою.

У воду рекомендують додати трохи соди для додаткового очищення м'яса, та залишити свинину відстоюватись протягом 2 годин. Після цього м'ясо потрібно промити під проточною водою.

Втім, якщо м'ясо домашнє, така процедура не обов'язкова. Тим часом потрібно підготувати банки та кришки - вони повинні бути чистими та сухими. Краще не використовувати кришки з гумками - вони можуть розплавитись від стерилізації в духовці.

Промите м'ясо потрібно нарізати на шматочки 3-4 см за розміром. Викладіть м'ясо в один шар в глибоке деко та підсоліть. М'ясо потрібно перемішати, щоб рівномірно покрити сіллю.

Сіль - важливий інгредієнт для тушкованки (скриншот / Лілія Цвіт)

Підготовлене м'ясо потрібно розкласти по банках. Коли половина банки буде заповнена м'ясом, покладіть лавровий лист та перець горошок, а потім щільно викладіть решту м'яса, залишивши 1-2 см до країв банки.

Обов'язково слід залишати відстань до отвору посуду, щоб під час тушкування рідина не виливалася з банки. Заповнений посуд потрібно не щільно накрити кришками, та поставити в духовку.

Щоб банки не потріскались, їх потрібно ставити в холодну духовку. Потім духовку потрібно розігріти до температури 150-160 градусів. Тушкувати свинину треба протягом 3 годин від моменту закипання рідини в банці.

Після того, як свинина протушкувалась, банки потрібно витягти з духовки та щільно закрити кришками. Готову тушкованку потрібно зберігати в темному прохолодному місці.