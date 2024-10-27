Для насиченого смаку страв: як зробити домашні кубики бульйону

Бульйон потрібен для приготування багатьох страв - овочевих супів, рагу, соусів та тушкованого м'яса, додаючи аромату та підкреслюючи смак. А щоб заощадити час для приготування їжі, зробити кубики бульйону можна заздалегідь.

Про те, як приготувати кубики бульйону, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instaram-сторінку фудблогерки Світлани Левицької.

Що потрібно для домашніх кубиків бульйону

Для того, щоб зробити з бульйону кубики для страв, потрібні ці продукти:

м'ясна частина (обрізки яловичини, сухожилля) - 1 кг

овочі (цибуля, морква тощо) - 200 г

коріння петрушки або пастернаку - до смаку

Як зробити кубики бульйону вдома

Для бульйонних кубиків можна використовувати попередньо заморожене м'ясо, а також кістки та сухожилля - вони зроблять консистенцію більш густою. Не обов'язково шукати відбірне та ідеальне м'ясо.

Щоб зробити смак цікавішим, необхідно додати овочі. Основні - цибуля та морква, їх потрібно очистити від шкірки та нарізати на великі шматочки.

Крім цього, можна використовувати селеру, зелену частину цибулі порей та помідори. Коріння пастернаку, селери та петрушки додасть аромату бульйону та майбутній страві, яка буде готуватися на бульйонному кубику.

Спочатку м'ясо потрібно запекти. Для цього викладіть м'ясо на деко, додайте шматки моркви та цибулі і запікайте протягом 1 години в розігрітій до 200 градусів в духовці. Після 30 хвилин запікання перегорніть шматки м'яса.

Запечену яловичину разом з овочами потрібно перекласти в глибоку каструлю, заливши м'ясним соком з дека. Залийте продукти для бульйону окропом так, щоб рідина повністю покривала м'ясо та овочі.

Подрібніть корінці петрушки, пастернаку або селери та всипте їх до м'яса. Також можна використовувати засушене коріння.

Доведіть воду до кипіння, зменште вогонь до мінімального і варіть бульйон протягом 4-5 годин. Чим довше буде виварюватися бульйон, тим ароматнішим і концентрованішим він буде. Якщо рідина випаровується дуже швидко, радять доливати окріп.

Після проварювання, з бульйону можна дістати м'ясо та овочі і проварити рідину ще раз. Виварений бульйон треба процідити та охолодити, зібравши зайвий жир.

Розлийте рідину по формочках (наприклад, у форму для льоду) і заморозьте. Для приготування страв бульйонний кубик достатньо лише розчинити в окропі.