Мясная тушенка с копченостями: рецепт вкусной консервации на зиму

Мясная тушенка - чуть ли не обязательная заготовка на зиму. Хотя обычно для консервации используют свежую свинину, курятину или крольчатину, копчености в тушенке придадут мясной заготовке новый вкус.

О том, как сделать тушенку с копченым мясом, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал "КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ".

Что нужно для тушенки с копченостями

Для того чтобы сделать тушенку с копченым мясом, на 1 банку объемом 1 л нужны следующие продукты:

копчености - до 150 г

свежая свинина (ветчина) - 750 г

сахар - 2 г

соль - 10 г

перец черный молотый - 3 г

перец горошком - 3 шт.

перец душистый - 2 шт.

лавровый лист - 1 шт.

Как сделать тушенку с копченостями

Для приготовления тушенки с копченостями обязательно нужно добавлять свежее мясо. В частности, советуют использовать заднюю часть свинины - она должна быть без слизи и запаха.

Копчености, например свинина или курица, будут придавать тушенке несравненный аромат. Используют куриные ножки и крылышки - последние, хотя и имеют мало мяса, все же влияют на запах и вкусовые свойства. Однако копченого мяса не должно быть много - всего лишь несколько кусочков на банку.

Свежее мясо обязательно нужно промыть под проточной холодной водой. Подождите, пока из свинины стечет жидкость, затем нарежьте кусок на кубики большого размера. Так мясо сохранит свою форму и останется сочным.

Как нарезать свинину для тушенки (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

Нарезанную свинину нужно замариновать. Для этого переложите мясо в большую миску и присыпьте солью, молотым перцем и сахаром. Последний сбалансирует вкус, и оказывает влияние на длительность хранения консервации. Пересаливать мясо не следует, иначе оно будет жестким.

В чистую банку для консервации положите лавровый лист, а также горошины душистого и черного перца. Для приготовления тушенки с копченостями лучше ограничиться простыми приправами, чтобы не потерять привкус копченого.

При закладке мяса в банку сначала нужно положить на лавровый лист часть ветчины - плотно, но без прессовки. На свежее мясо положите половину копченостей, а на них - свинину.

Как закладывать мясо для тушенки (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

Выложите оставшиеся копчености и оставленные кусочки свежего мяса, оставив до крышки около 2 см свободного пространства. Это нужно для того, чтобы крышки не слетели во время тушения мяса.

Как закладывать мясо для тушенки с копченостями (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

Для приготовления тушенки в кастрюле дно посуды нужно застелить полотенцем и поставить неплотно закрытую крышкой банку на ткань. Залейте в кастрюлю воду так, чтобы она доходила до отверстия банки. Поставьте кастрюлю на слабый огонь и доведите воду до закипания.

С этого момента варить тушенку с копченостями нужно в течение 6 часов, при необходимости доливая в кастрюлю воду. Чтобы жидкость из кастрюли не попала в банку с тушенкой, на крышку можно поставить небольшой груз - например тарелки.

После проваривания тушенки банки нужно вытащить из кастрюли и сразу закрыть крышку специальным ключом. После охлаждения жир из мяса превращается в своеобразный студень, который помогает сохранить тушенку с копченостями на зиму.