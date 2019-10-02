Люкс с клопами за 2 тысячи гривен: Укрзализныця угодила в очередной скандал (фото) 

Укрзализныця угодила в очередной скандал из-за клопов в вагоне люкс в поезде сообщением Рахов - Киев. Об этом сообщила пассажирка, которой пришлось столкнуться с неподобающими условиями поездки при очень высокой стоимости билета. На странице в Facebook киевлянка Мария Крыштопа опубликовала соответствующие фото этой "живности".

Бывшая журналистка рассказала, что в поезде № 357/358 ехала со своим ребенком в восьмом вагоне. Женщина хотела нормально выспаться, но пришлось всю ночь ловить насекомых в своем купе.

"Да еще и с кровью", - добавила она.

На жалобу проводнице та лишь развела руками.

"Я могу только коврик у вас забрать. Ничем не помогу", - передала пассажирка ее слова.

Укрзализныця попала в скандал из-за клопов в вагоне люкс (Фото: facebook.com/marichka.kryshtopa)

"Прекрасно же, теперь я буду за почти две тысячи гривен бить клопов всю ночь, чтобы они не кусали ребенка. Еще и домой привезу. Чтобы вас так возили всю жизнь", - возмущается женщина.

Укрзализныця попала в скандал из-за клопов в вагоне люкс (Фото: facebook.com/marichka.kryshtopa)

Пользователи сети живо отреагировали на инцидент и ужасаются такими условиями поездки:

Ужас какой! Надеюсь, повезет домой не привезти все-таки;

Ох, как я вас понимаю. С малым также покупала люкс, чтобы доехать нормально к родителям... Поезд "Харьков-Одесса" фирменный. Клопов не было (Богу благодарность!), а вот тараканы всю ночь ползали. Это был ужас... грудной ребенок 8 месяцев и везде ползающие тараканы!

Боже, как такое возможно! Просите, чтобы вас переселили в другой вагон;

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