Укрзализныця угодила в очередной скандал: на Hyperloop экономят (фото)

Укрзализныця попала в скандал из-за условий в электричке (Фото: коллаж РБК-Украина)

Укрзализныцю упрекают из-за старых вагонов в электропоездах, которые давно нуждаются в обновлении

Большая проблема для УЗ именно люди: сеть "вспыхнула" из-за условий в электричке (фото)

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На "Гиперлуп" экономят

Укрзализныця оказалась под очередной волной критики после того, как в сети опубликовали фото из вагона электрички сообщением Киев - Гребинка (Полтавская область). Пассажиры возмущаются, что какие-то вандалы оставили на сиденьях только спинки, а остальное сорвали и утащили, при этом со стороны жд-перевозчика никакой реакции нет. Соответствующие кадры опубликованы в Facebook-сообществе "Подслушано Гребинка".

Отметим, что в комментариях к снимкам в сети разгорелась нешуточная дискуссия относительно поиска виновных в ситуации - ведь пассажирам, которые оплачивают проезд и имеют право на должные условия поездки, приходится терпеть неудобства. При этом нет никакой информации о том, когда будут отремонтированы сиденья.

Один из юзеров крайне резко высказался в адрес председателя правления АО Укрзализныця Евгения Кравцова, на которого фактически возлагает чуть ли не всю вину за некомфортные условия поездки в электричке с "проблемным" вагоном.

Укрзализныця попала в скандал из-за условий в электричке (Фото: facebook.com/dietrich.schmidt)

Другие пользователи сети иронизируют над тайной пропажи сидушек, но большинство все таки усматривает проблему в самих пассажирах, которые не редко сами занимаются откровенным вандализмом и тянут, что плохо лежит.

При этом, отмечают в комментариях, необходимость замены или обновления вагонов до сих пор остается актуальной.

На "Гиперлуп" экономят!

Как сняли и так ездят...

Здесь больше проблема в менталитете. Хотя за столько лет деятельности можно было обновить электропоезда или заменить;

У кого-то дивана в доме не хватало?

Мне рассказали, как в Гребинке все авиаплиты повывозили. Люди тащат все, что видят;

Большая проблема для УЗ именно люди и их менталитет. Представьте такое где-то в Европе... Все прекрасно знают, за сколько копеек можно проехать из Гребинки в Киев. Именно копеек. А это, кстати, зарплаты железнодорожников, зарплаты большинства гребинчан. А вандализм в поездах в основном делают наши дети, не получившие должного воспитания. То тут претензии не к УЗ, а к самим себе.

Я согласна, что их давно надо поменять, но и люди - свиньи...

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Для чего возмущаться? Это же не начальник железной дороги снял сиденья или насорил в вагоне, это наша невоспитанность, бескультурье и безответственность;

Мы сами виноваты. Это так мы бережем государственное имущество. Это наше отношение ко всему, что имеем.

Лет пять назад я ехала последней электричкой из Киева. На полустанке Богдановка один умник тупо снимает сиденье и с ним выходит... пассажиры в шоке! Никто ничего не успел сказать. Поэтому, пусть каждый пассажир начнет с себя.

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Как сообщалось ранее, не так давно в электричке Укрзализныци произошел инцидент - прямо во время движения в кабине машиниста вспыхнул пожар. Пассажиры в панике выбегали из поезда.

Также мы писали о том, что на Киевском вокзале на ребенка упало окно вагона поезда. К счастью, мальчика удалось вовремя выхватить из-под осколков и железа, и он отделался легким испугом.