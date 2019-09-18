Укрзализныця влипла в новый скандал: и это не только тараканы

Фото: Поезд Укрзализныци (РБК-Украина)

Укрзализныця снова попала в скандал из-за своего сервиса

Укрзализныця снова отличилась ужасным сервисом в своих поездах. На этот раз свою поездку в поезде Кременчуг-Ивано-Франковск описала Даша Гладун. Свою историю она рассказала на своей Facebook-странице, где и отметила предприятие.

По словам Дарьи, тараканы - это было не единственное зло в поезде. К слову, насекомых она насчитала четыре штуки. Кроме них ее возмутили матрасы, на которых невозможно было спать, а когда она попросила проводника их заменить - ей принесли точно такие же.

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Кроме того, из-за того, что поезд поломался, люди вынуждены были два часа простоять в Тернополе. Некоторые из них ехали заграницу и вынуждены были заказывать такси до Львова, чтобы их поездки не "сгорели".

Проводник о причине задержки поезда не удосужился уведомить людей, а всего лишь отвечал на простые вопросы. На горячей линии Укрзализныци также не смогли помочь узнать эту информацию, сообщила Дарья Гладун.

"За время задержки всякого предупреждения о задержке движения от официального представителя "Укрзализныци" я не услышала — только обсуждение пассажиров. Из этих обсуждений я знаю, что: начальник поезда не отвечал, у дежурного было занято", — написала автор поста.

Также ее возмутило повышение тарифов при наличии отсталого сервиса.

Скриншот поста (facebook.com/darina.gladun)