Люкс з клопами за 2 тисячі гривень: Укрзалізниця вскочила у черговий скандал (фото)

Укрзалізниця шокувала мережу умовами у вагоні поїзда
Укрзалізниця потрапила у черговий скандал через клопів у вагоні люкс у потязі сполученням Рахів - Київ. Про це повідомила пасажирка, якій довелося зіткнутися з неналежними умовами поїздки при дуже високій вартості квитка. На сторінці в Facebook киянка Марія Криштопа опублікувала відповідні фото цієї "живності".
Колишня журналістка розповіла, що в поїзді № 357/358 їхала зі своєю дитиною у восьмому вагоні. Жінка хотіла нормально виспатися, але довелося всю ніч ловити комах у своєму купе.
"Та ще й з кров''ю", - додала вона.
На скаргу провідниці та лише розвела руками.
"Я можу тільки килимок у вас забрати. Нічим не допоможу", - передала пасажирка її слова.
Укрзалізниця потрапила у скандал через клопів у вагоні люкс (Фото: facebook.com/marichka.kryshtopa)
"Прекрасно ж, тепер я буду за майже дві тисячі гривень бити клопів всю ніч, аби вони не кусали дитину. Ще й додому привезу. Щоб вас так возили все життя", - обурюється жінка.
Укрзалізниця потрапила у скандал через клопів у вагоні люкс (Фото: facebook.com/marichka.kryshtopa)
Користувачі мережі жваво відреагували на інцидент і жахаються від таких умов подорожі:
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