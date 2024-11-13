Люк Бессон хоче виступити на "культурному форумі" у РФ: що відомо

Французький режисер Люк Бессон, якого звинувачували в харасменті , разом з іншими діячами культури-путіністами долучиться до форуму у Москві, який має назву "Культура. Медіа. Цифра".

Відповідну інформацію публікують російські ЗМІ, і РБК-Україна (проєкт Styler) пише детальніше, що про це відомо.

Люк Бессон підтримує РФ

Захід запланований на 13 та 14 листопада. Громадяни країни-агресорки РФ говорять, що на ньому також будуть присутні фахівці з Бразилії, Китаю, Об'єднаних Арабських Еміратів, Мексики, Сербії та інших країн.

У той час сербський кінорежисер Емір Кустуріца має стати почесним головою форуму. Він приїде до столиці країни-окупанта особисто. Як відомо, у минулому Кустуріца був у числі тих, хто засуджував Майдан та приїжджав до окупованого РФ Криму.

Окрім того, організатори заявили і про участь у події американського режисера та сценариста Олівера Стоуна. Він має бути присутнім в режимі онлайн, як і Бессон.

Стоун - відомий пропагандист і путініст. Він хотів, аби кремлівський диктатор похрестив його доньку, робив щеплення від ковіду саме російською вакциною, а також зняв стрічку про Путіна.

Люк Бессон підтримує російську агресію проти України (фото: facebook.com/LucBessonOfficial)

Що відомо про Люка Бессона

65-річний французький кінорежисер, сценарист, кінопродюсер у дитинстві хотів стати спеціалістом з дельфінів. Але у 17 років, після нещасного випадку під час пірнання, ледь не осліп, тому відмовився від цієї ідеї.

У 19 років він подався в Голлівуд, де працював "хлопчиком на побігеньках". Згодом повернувся додому і пішов служити в армію. Після служби взявся за кінематограф знову: спершу як постановник музичних кліпів, а пізніше - як асистент режисера у великому кіно. Його дебютом стала короткометражна стрічка "Передостанній", а першим повнометражним фільмом - "Остання битва".

У 1988 році Бессон зняв стрічку про романтику підводного світу - "Блакитна безодня", і вона принесла йому гроші, а також кілька номінацій на національну кінопремію Франції "Сезар".

Справжня вершина його режисерської кар'єри - фільм "Нікіта". Після цієї картини він отримав суспільне визнання як режисер зі світовим ім'ям. Під час зйомок цієї роботи зірка зламав ногу і розлучився з дружиною.

Люк Бессон збирається долучитися онлайн до заходу в Москві (фото: facebook.com/LucBessonOfficial)

У 1997 році вийшла його робота під назвою "П'ятий елемент", де були залучені американські зірки, зокрема Брюс Вілліс, Геррі Олдман, а також Міла Йовович, його колишня дружина. Інший відомий його фільм - "Підземка". За цю стрічку знаменитість номінували на "Найкращий фільм іноземною мовою" від Британської академії.