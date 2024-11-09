Обійшов навіть королеву Єлизавету II. У мережі назвали найпопулярнішу у світі людину

У мережі визначилися з тим, хто наразі забрав собі титул найвідомішої людини у світі. Цьому артисту вдалося навіть обійти за кількістю голосів покійну Єлизавету II, музиканта Елвіса Преслі, футболіста Лео Мессі та принцесу Діану

Про кого саме йдеться, пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на портал ListChallenges , де оприлюднили відповідну інформацію.

Хто став найвідомішою людиною всіх часів

Почесне перше місце забрав американський виконавець Майкл Джексон, який помер у червні 2009 року. Безсумнівно, його знає чи не кожен у світі, тому очевидно, що цей титул він отримав цілком заслужено.

Так, з опублікованого рейтингу можна побачити, що він отримав рейтинг з позначкою 2940. У той час як королева Єлизавета II набрала трохи меншу кількість - 2669.

Майкла Джексона обрали найвідомішою людиною у світі (фото: listchallenges.com)

Третє місце посів американський співак і актор Елвіс Преслі. Далі у рейтингу лідерські позиції розділили: Мессі - четверте місце, принцеса Діана - п'яте, Вітні Г'юстон - шоста, Барак Обама - сьома позиція, співачка Мадонна - восьма, Джекі Чан - дев'ята, а десятку закриває Кріштіану Роналду.

Інші зірки, які зайняли лідерські позиції у рейтингу (фото: listchallenges.com)

Що відомо про Майкла Джексона

Зірка сцени здобув міжнародне визнання ще у 12 років, коли він був учасником дитячого гурту The Jackson 5 ("П'ятірка Джексонів"). Пізніше він став одним із найбільш комерційно успішних сольних виконавців в історії.

Джексон був володарем численних премій і нагород і вважається "королем поп-музики". Найбільшу популярність здобули три його платівки, які були записані під керівництвом продюсера Квінсі Джонса: "Off the Wall" (1979), "Thriller" (1982) і "Bad" (1987).

Альбом "Thriller" потрапив до Книги рекордів Гіннеса як диск, що був розпроданий найбільшим накладом за всю історію музики - близько 108 мільйонів примірників станом на 2010 рік.

Також в активі артиста 13 премій "Греммі". Стільки ж разів він підіймався зі своїми композиціями на перші сходинки американських чартів продажів. Двічі його ім'я заносили до Зали слави рок-н-ролу: як учасника "П'ятірки Джексонів" (у 1997 році) і як сольного виконавця (у 2001 році).

Майкл Джексон помер у 2009 році (фото: Getty Images)

Що відомо про смерть і поховання Майкла Джексона

Майкл Джексон помер 25 червня 2009 року у 50 років. Причина смерті - зупинка серця і передозування ліками. Побічну дію ліків поліція розглянула як основну версію раптової смерті.

Похорон Джексона висвітлювали медіа у всьому світі. Поховання "короля поп-музики" відбулося 7 липня 2009 року у Лос-Анджелесі, в "Стейплс-центрі". Там зібралися члени його родини, друзі, колеги та численні фанати.

На церемонії виступили Мерая Кері, Лайонел Річі, Стіві Вандер та інші виконавці. Джексона поховали на кладовищі Forest Lawn у Глендейлі, штат Каліфорнія, у спеціальному мавзолеї.

Артиста поховали 7 липня 2009 року (фото: Getty Images)