Люк Бессон хочет выступить на "культурном форуме" в РФ: что известно

Французский режиссер Люк Бессон, которого ранее обвиняли в харассменте , вместе с другими деятелями культуры-путинистами присоединится к форуму в Москве, который называется "Культура. Медиа. Цифра".

Соответствующую информацию публикуют российские СМИ, и РБК-Украина (проект Styler) пишет более подробно, что об этом известно.

Люк Бессон поддерживает РФ

Мероприятие запланировано на 13 и 14 ноября. Граждане страны-агрессора РФ говорят, что на нем также будут присутствовать специалисты из Бразилии, Китая, Объединенных Арабских Эмиратов, Мексики, Сербии и других стран.

В то время сербский кинорежиссер Эмир Кустурица должен стать почетным главой форума. Он приедет в столицу страны-оккупанта лично. Как известно, в прошлом Кустурица был в числе тех, кто осуждал Майдан и наведывался в оккупированный РФ Крым.

Кроме того, организаторы заявили об участии в событии американского режиссера и сценариста Оливера Стоуна. Он должен присутствовать там в режиме онлайн, как и Бессон.

Стоун - известный пропагандист и путинист. Он хотел, чтобы кремлевский диктатор покрестил его дочь, делал прививку от коронавируса именно российской вакциной, а также снял ленту о Путине.

Люк Бессон поддерживает российскую агрессию против Украины (фото: facebook.com/LucBessonOfficial)

Что известно про Люка Бессона

65-летний французский кинорежиссер, сценарист, кинопродюсер в детстве хотел стать специалистом по дельфинам. Но в 17 лет, после несчастного случая во время ныряния, чуть не ослеп, потому отказался от этой идеи.

В 19 лет он отправился в Голливуд, где работал "мальчиком на побегушках". Потом вернулся домой и пошел служить в армию. После службы взялся за кинематограф снова: сначала как постановщик музыкальных клипов, а позже - как ассистент режиссера в большом кино. Его дебютом стала короткометражная лента "Предпоследний", а первым полнометражным фильмом - "Последняя битва".

В 1988 году Бессон снял фильм о романтике подводного мира - "Голубая бездна", и она принесла ему деньги, а также несколько номинаций на национальную кинопремию Франции "Сезар".

Настоящая вершина его режиссерской карьеры - фильм "Никита". После этой картины он получил общественное признание как режиссер с мировым именем. Во время съемок этой работы звезда сломал ногу и развелся с женой.

Люк Бессон собирается присоединиться онлайн к мероприятию в Москве (фото: facebook.com/LucBessonOfficial)

В 1997 году вышла его работа под названием "Пятый элемент", где были американские звезды, в том числе Брюс Уиллис, Герри Олдман, а также Мила Йовович, его бывшая жена. Другой известный его фильм - "Подземка". За эту ленту знаменитость номинировали на "Лучший фильм на иностранном языке" от Британской академии.