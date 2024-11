Як зараз виглядає невиліковно хворий Брюс Вілліс: з'явилися нові фото актора

Фото були зроблені, коли Брюс зібрався на прогулянку та каву разом зі своїм другом. Це відбувалося у Санта-Моніці, Каліфорнія. На знімках видно, як Брюс сидить на пасажирському сидінні чорного автомобіля, дивиться у вікно та тримається за дверцята машини.

Що стосується стану селебриті, то ЗМІ раніше повідомляли, що на тлі хвороби його здоров'я погіршилося.

Bruce Willis was recently seen in rare public appearance in Santa Monica, California, amid his battle with frontotemporal dementia. The 69-year-old actor was accompanied by a friend, enjoying a drive and a coffee stop. pic.twitter.com/494FD6zhaY