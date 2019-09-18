Люди спаслись чудом: под Одессой обрушился склон побережья (видео)

В Одесской области, в районе села Санжейка под Черноморкой, произошел сильный оползень грунта. Группа отдыхающих, которая в тот момент находилась на берегу, чудом избежала трагедии. Видео сильного оползня сняли очевидцы.

Это не первый оползень в районе Черноморки – ранее там обрушилась часть пляжа, и спасатели около суток искали вероятных пострадавших. В этот раз под завалами песка едва не оказалась группа, которая решила покататься на багги.

Они рассказали, что земля начала стремительно оползать прямо у них на глазах и песок преградил им путь. К счастью, ребята отреагировали молниеносно, и никто в результате обрушения не пострадал. Компания успела затормозить прямо перед оползнем и их окутало тучей песка.

"Во время поездки на багги по берегу моря группа людей стала свидетелем стремительного оползня, который произошел на пути их следования. К счастью, никто не пострадал", - говорится в сообщении.

Под Одессой произошел оползень грунта (Видео: YouTube/Сайт Черноморска)

Как отмечается, оползень мог произойти в результате цунами, который прокатился по побережью Черного моря 17 сентября.