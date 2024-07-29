"Люди мене заклювали": блогерка Даша Євтух розповіла про хейт через шлюб з депутатом

Блогерка Даша Євтух восени минулого року вийшла заміж за свого обранця - підприємця та депутата Полтавської районної ради Олександра Глазова. І тепер дівчина зізналася, що отримала на тлі цього чимало хейту.

Євтух вийшла заміж за депутата

Дівчина каже, що більшість людей неправильно розуміють слово "депутат". Більше того, за її словами, наразі її обранець не отримує доходу від своєї посади.

"Люди мене заклювали. Тому що для них якщо депутат, то це вже… Я не знаю. У них в селі в кожного є такий самий депутат, як і мій чоловік. Він не заробляє грошей, в нього немає зарплати. Люди якось сприймають слово "депутат" не зовсім правильно. Дуже багатьом людям після того, як я вийшла заміж за депутата, я не сподобалася", - пояснює Євтух.

Також блогерка поділилася, що свій шлях у депутатстві її чоловік починав ще у студентські роки, бо завжди хотів спробувати себе у цьому напрямку.

"Це все в нього йде ще зі студентських років, коли він розпочинав. Йому хотілося цього, він хотів себе у цьому спробувати", - каже вона.

Даша розповіла про посаду чоловіка (скриншот)

У відповідь Дьомін поцікавився, чи подобається Олександру його робота. Даша заявила, що не буде говорити замість нього, натомість може сказати лише стосовно себе.

"Те, що стосується мого чоловіка, чому я маю за нього відповідати, чи йому подобається чи ні? Чи подобається мені те, що він депутат? Чесно сказати, плюсів у цьому немає. Ну, те, що він депутат, людей тільки злить і все. Я в цьому не бачу плюсів", - зауважила інфлюенсерка.

Також інтерв’юер запитав у Даші про її стосунки з чоловіком. На її думку, кохання - це те, що приходить з часом, після певного пройденого шляху.

"Я і сама не знаю, що таке кохання. Мені здається, воно приходить з роками. Коли ти людину більше дізнаєшся, коли ти з нею багато говориш, коли ви разом проходите через якісь різні ситуації життєві… І от чим більше оцих ситуацій буде, таким чином ти пізнаєш людину. Потім ти в неї закохуєшся ще більше або ж розчаровуєшся", - каже зірка соцмереж.

Пара одружилася після кількох місяців стосунків (Фото: instagram.com/dashaevtukh__official)

Нагадаємо, у шлюбі у пари народилася донька. Дівчинка з’явилася на світ наприкінці травня. Батьки назвали її Феміда, і такий вибір не надто оцінила мережа.