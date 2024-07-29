"Люди меня заклевали": блогерша Даша Евтух рассказала про хейт из-за брака с депутатом
Блогерша Даша Евтух осенью прошлого года вышла замуж за своего избранника - предпринимателя и депутата Полтавского районного совета Александра Глазова. И теперь девушка призналась, что получила на фоне этого немало хейта.
Как звезда соцсетей комментирует замужество, пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее интервью для YouTube-канала Славы Демина.
Евтух вышла замуж за депутата
Девушка говорит, что большинство людей неправильно воспринимают слово "депутат". Более того, по ее словам, в настоящее время ее избранник не получает доход от своей должности.
"Люди меня заклевали. Потому что для них если депутат, то это уже… Я не знаю. У них в селе у каждого есть такой же депутат, как и мой муж. Он не зарабатывает денег, у него нет зарплаты. Люди как-то воспринимают слово "депутат" не совсем правильно. Очень многим людям после того, как я вышла замуж за депутата, я не понравилась", - объясняет Евтух.
Также блогерша поделилась, что свой путь в депутатстве ее муж начинал еще в студенческие годы, потому что всегда хотел попробовать себя в этом направлении.
"Это все у него идет еще со студенческих лет, когда он начинал. Ему хотелось этого, он хотел себя в этом попробовать", - говорит она.
Даша рассказала о должности мужа (скриншот)
В ответ Демин поинтересовался, нравится ли Александру его работа. Даша заявила, что не будет говорить вместо него, но может только относительно себя.
"То, что касается моего мужа, почему я должна за него отвечать, нравится ему или нет? Нравится ли мне то, что он депутат? Честно сказать, плюсов в этом нет. Ну, то, что он депутат, людей только злит и все. Я в этом не вижу плюсов", - отметила инфлюэнсерша.
Также интервьюер спросил у Даши о ее отношениях с мужем. По ее мнению, любовь - это то, что приходит со временем, после определенного пройденного пути.
"Я и сама не знаю, что такое любовь. Мне кажется, она приходит с годами. Когда ты человека больше узнаешь, когда ты с ним много говоришь, когда вы вместе проходите через какие-то разные ситуации жизненные… И вот чем больше этих ситуаций будет, таким образом ты узнаешь человека. Потом ты в него влюбляешься еще больше или разочаровываешься", - говорит звезда соцсетей.
Пара пошла под венец после нескольких месяцев отношений (Фото: instagram.com/dashaevtukh__official)
Напомним, в браке у пары родилась дочь. Девочка появилась на свет в конце мая. Родители назвали ее Фемида, и такой выбор не слишком оценила сеть.
Тем временем дочь известной артистки совершила каминг-аут.
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