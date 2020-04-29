Любовник Заворотнюк живет в усадьбе с двойником "няни" и котом Пыней (фото)

Анастасия Заворотнюк после длительного лечения от рака головного мозга уже находится дома вместе со своей семьей, которая редко дает СМИ комментарии относительно состояния здоровья актрисы. Однако пресса смогла узнать некоторые другие детали личной жизни еще одной звезды сериала "Моя прекрасная няня" - бывшего любовника Заворотнюк Сергея Жигунова.

57-летнего актера, кинорежиссера и продюсера с Анастасией связывали ранее не только съемки в популярном сериале, но и бурный роман. Впрочем, отношения продлились недолго, однако стали довольно скандальными из-за того, что Жигунов якобы грубо относился к Заворотнюк и даже поднимал руку.

Сейчас "гардемарин" по слухам встречается с журналисткой Викторией Ворожбит, и поклонники актера отмечают заметное внешнее сходство с Анастасией.

Бдительные фаны обратили внимание, что пара стала жить вместе как одна семья в загородной усадьбе Абрамцево под Москвой (РФ). Об этом передает издание "СтарХит".

Дело в том, что в последних постах и фото Жигунова и Ворожбит в Instagram заметна одна локация, и влюбленные рассказывают о домашнем питомце коте Самсоне, ставшим чуть ли не "третьим членом семьи". Этому пушистику даже дали второе прозвище - Пыня.

Ворожбит пишет в сети, что кот не может дождаться окончания самоизоляции из-за карантина, постоянно бегает по участку и животное приходится искать потом в темное время суток при помощи тепловизора.

Жигунов также не обошел вниманием хвостатого красавца и рассказал, как кот "наплевав на угрозу двусторонней пневмонии, Пыня открыл купальный сезон".

Напомним, что актер более 30 лет живет с Верой Новиковой. Пара расставалась в середине 2000-х из-за романа Жигунова и Заворотнюк, но затем сошлась снова.

Фото: Сергей Жигунов и Виктория Ворожбит рассказали про жизнь в усадьбе на карантине (Фото: Legion-Media, Instagram)

По мнению многих, у Виктории Ворожбит есть очень много общего с Анастасией Заворотнюк (Фото: Legion-Media, Instagram)

Ранее мы писали о том, что бывший любовник Анастасии Заворотнюк Сергей Жигунов претендует на Нобелевскую премию.

Напомним, что Заворотнюк сейчас наблюдается в Центральной клинической больнице при Управлении делами президента РФ. Появился документ, который подтверждает диагноз актрисы - глиобластома (опухоль мозга).