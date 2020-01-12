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Дадут ли мне Нобелевскую премию? Любовник Заворотнюк сделал громкое заявление

STYLERПерсоны    12.01.2020 - 10:29
Дадут ли мне Нобелевскую премию? Любовник Заворотнюк сделал громкое заявление
Анастасия Заворотнюк и Сергей Жигунов (кадр из сериала)

Сергей Жигунов удивил своим открытием

Анастасия Заворотнюк, о болезни которой всплыли неожиданные подробности, ранее встречалась с Сергеем Жигуновым. Оказывается, мужчина претендует на Нобелевскую премию, о чем пишет на своей странице в социальной сети Instagram.

Российский актер Сергей Жигунов, которого обвиняли в избиении Заворотнюк, был замечен в оккупированном Крыму, откуда до сих пор продолжает делиться снимками.

Дадут ли мне Нобелевскую премию? Любовник Заворотнюк сделал громкое заявлениеАнастасия Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Так, на одном из фото Сергей Жигунов присел возле молоденьких лимонных деревьев, на которых виднеется несколько дозревших плодов. Под снимком актер пишет, что лично посадил их в конце 2015 года.

"В Крыму не растут цитрусовые, по крайней мере, так все считают. Сижу и думаю, дадут ли мне Нобелевскую премию в области ботаники", - прокомментировал ситуацию Сергей Жигунов.

Отметим, что роман Сергея Жигунова с Анастасией Заворотнюк начался еще во время съемок "Моя прекрасная няня". Между актерами, игравших влюбленных, вспыхнула искра в реальной жизни, и они даже ушли из семей, чтобы быть вместе. Однако отношения Сергея и Анастасии продлились недолго.

По словам режиссера Натальи Бондарчук, актер был груб с ней и неоднократно поднимал руку. Заворотнюк понимала, что подобные инциденты будут повторяться, потому решила уйти.

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