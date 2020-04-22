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Заворотнюк забрали из больницы: стал известен официальный диагноз актрисы

STYLERЖизнь    22.04.2020 - 18:06
Заворотнюк забрали из больницы: стал известен официальный диагноз актрисы
Заворотнюк выписали из больницы (коллаж: РБК-Украина)

Анастасия Заворотнюк находится у себя дома и в сети появился ее официальный диагноз

Анастасия Заворотнюк после сложной операции и реабилитации наконец-то находится дома вместе со своей семьей. Популярную актрису из больницы забрал ее муж фигурист Петр Чернышев.

Заворотнюк наблюдается в Центральной клинической больнице при Управлении делами президента РФ. С января 2019 года она находилась в филиале в Барвихе под Москвой. При этом ее супруг все это время был рядом с ней.

Сейчас она чувствует себя хорошо, и врачи приняли решение, что она может уже находится дома. Об этом друг Чернышева рассказал изданию "Комсомольская правда".

У Заворотнюк форма рака была не смертельной, но врачи бояться говорить о полном ее выздоровлении, поскольку возможен рацидив, как это было однажды. В прошлом году актриса перенесла две операции по удалению опухоли головного мозга. Одна операция прошла в Германии, а вторая в Москве.

Сейчас звезда сериала "Моя прекрасная няня" чувствует себя намного лучше, и в будущем она сможет вернуться к полноценной жизни и продолжить сниматься в кино.

Друг семьи также рассказал, что актриса общается с близкими, но пока что быстро устает. Ранее она перемещалась в кресле, а теперь уже может ходить сама. Мужчина подчеркнул, что у нее прекрасное настроение.

Он также рассказал, что когда Заворотнюк принимала гормональные препараты, то сильна набрала в весе, но после того, как прекратила принимать гомоны, похудела. В данное время она не хочет пользоваться мобильным телефоном и интернетом. Также актриса не смотрит телевизор, чтобы не волноваться.

Издание также опубликовало документ, который подтверждает диагноз актрисы - глиобластома (опухоль мозга).

Заворотнюк забрали из больницы: стал известен официальный диагноз актрисы

Диагноз Заворотнюк (фото: КП)

Напомним, что дочь Заворотнюк сделала откровенное признание о маме. Она рассказала, что ее мать очень сильно ей помогла преодолеть страх, который у нее возник после переезда в США, где она поступила в университет.

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