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Не ведитесь на фейки: семья Заворотнюк рассказала, что на самом деле происходит с актрисой

STYLERПерсоны    26.04.2020 - 12:21
Не ведитесь на фейки: семья Заворотнюк рассказала, что на самом деле происходит с актрисой
Анастасия Заворотнюк (Фото: facebook.com/Zavorotnyuk71)

Заворотнюк стала жертвой мошенников

Анастасия Заворотнюк, которой осенью диагностировали злокачественную опухоль головного мозга, до сих пор молчит, отказываясь комментировать ситуацию. Тем временем распространяются слухи о том, что Настя лечилась определенным препаратом.

Родственники актрисы решили прояснить ситуацию, чтобы ложная информация не распространялась далее. Соответствующий пост опубликован в социальной сети Instagram.

"Мы по-прежнему не даем никаких комментариев и благодарим всех, кто относится к этому с пониманием. Но считаем своим долгом обратить ваше внимание на следующую информацию. Нам стали поступать вопросы по поводу препарата Кейтруда (который, как пишут, применяет Анастасия) и его эффективности. Мы хотим заявить, что не знакомы с этим препаратом и не можем ни подтвердить, ни опровергнуть какие-либо сведения о нем", - написано в сообщении.

Родственники Анастасии Заворотнюк рекомендуют быть осторожнее и, по возможности, проверять любую информацию, которая может каким-то образом оказать влияние на здоровье.

"Огромное спасибо всем, кто приходит на эту страницу с добром, кто продолжает молиться за Настю и желать выздоровления! Спасибо всем нашим друзьям! Мы действительно чувствуем вашу большую поддержку, она очень прибавляет сил", - указано в посте.
Не ведитесь на фейки: семья Заворотнюк рассказала, что на самом деле происходит с актрисойЗаворотнюк новости 2020 - семья рассказала о распространении фейка

Напомним, что дочь Заворотнюк сделала откровенное признание о маме. Она рассказала, что ее мать очень сильно ей помогла преодолеть страх, который у нее возник после переезда в США, где она поступила в университет.

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