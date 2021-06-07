Любовник Дианы и "настоящий отец принца Гарри" получает поздравления с рождением внучки

Так, 6 июня стало известно, что королевская семья пополнилась. Девочка родилась 4 июня и была названа в честь прабабушки и бабушки - Лилибет Диана Маунтбеттен-Виндзор.

Теперь 63-летнего Джеймса Хьюитта, который был любовником принцессы Дианы в течение пяти лет, заваливают поздравлениями.

Является ли Хьюитт настоящим отцом Гарри

Роман Дианы и Джеймса Хьюитта продолжался с 1986 по 1991 год, когда принцесса была официально замужем за Чарльзом. При этом Хьюитт знал Диану еще со времен свадьбы с сыном Елизаветы II в 1981 году.

Нестыковкой здесь является то, что принц Гарри родился 15 сентября 1984 - задолго до начала отношений Дианы с ее любовником. О романе принцесса призналась в 1995 году во время скандального интервью Мартину Баширу на BBС. Тогда и поползли слухи. Ведь сложно отрицать внешнее сходство любовника и сына - они оба рыжеволосые, да и в чертах лица есть нечто общее.

Фото: Принц Гарри и Джеймс Хьюитт

Роман начался с того, что Джеймс стал инструктором по верховой езде Дианы. Принцесса призналась, что сильно любила его, но потом была разочарована.

В 1996 году Диана и Чарльз развелись официально, а в 1997 принцесса погибла в автокатастрофе.

В то же время, принц Гарри очень похож на своего покойного деда принца Филиппа в молодости. О чем говорят старые фото герцога Эдинбургского.

Фото: Принц Гарри и принц Филипп