Очень долго молчала: как отреагировала Елизавета II на рождение дочки Меган Маркл и Гарри
Королева Елизавета трогательно поздравила Меган Маркл и принц Гарри с рождением дочки, которую назвали в честь королевы - Лилибет, а также в честь матери Гарри - Диана. Появление Лилибет Дианы Маунтбеттен-Виндзор и ее имя может стать маленьким шажком к примирению мятежных герцогов Сассекских со своей семьей. Хотя официально Елизавета II долго молчала, оказывается, она давно поздравила пару лично, отправив нежное послание.
Позже в Instagram королевской семьи было опубликовано и официальное поздравление.
Как отреагировала семья
"Поздравляем герцога и герцогиню Сассекских с рождением Лилибет Дианы!
Королева, принц Уэльский и герцогиня Корнуоллская, а также герцог и герцогиня Кембриджские в восторге от этой новости. Лилибет - одиннадцатая правнучка Ее Величества", - говорится в сообщении.
Впрочем, королева отреагировала очень тепло еще до официальной реакции. Елизавета II лично отправила паре самые сердечные и теплые пожелания.
"Королева, принц Уэльский и герцогиня Корнуоллская, а также герцог и герцогиня Кембриджские были проинформированы о рождении дочери герцога и герцогини Сассекских и прибывают в восторге от этой новости", - объявил пресс-секретарь Букингемского дворца.
При чем реакция королевы на имя малышки - ее юной тезки - официально не разглашалась.
Интересный факт
Лилибет Диана стала 11-й правнучкой королевы Елизаветы. И третьей, рожденной в 2021-м году.
Так, 9 февраля мальчик родился у внучки королевы Евгении (дочки второго сына королевы Эндрю), а 21 марта у Зары Тиндалл (дочки принцессы Анны) тоже родился сын.
В мае также стало известно о беременности еще одной внучки Елизаветы - принцессы Беатрис (дочки принца Эндрю, сестры Евгении). Она родит ребенка осенью 2021 года.
Ранее мы писали, что принцесса Беатрис впервые после объявления беременности появилась с мужем на публике.