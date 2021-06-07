Коханець Діани і "справжній батько принца Гаррі" отримує привітання з народженням внучки

Так, 6 червня стало відомо, що королівська сім'я поповнилася. Дівчинка народилася 4 червня і була названа на честь прабабусі і бабусі - Лілібет Діана Маунтбеттен-Віндзор.

Тепер 63-річного Джеймса Х'юітта, який був коханцем принцеси Діани протягом п'яти років, завалюють привітаннями.

Чи є Х'юітт справжнім батьком Гаррі

Роман Діани і Джеймса Х'юітта тривав з 1986 по 1991 рік, коли принцеса була офіційно одружена з Чарльзом. При цьому Х'юітт знав Діану ще з часів весілля з сином Єлизавети II в 1981 році.

Нестиковкою тут є те, що принц Гаррі народився 15 вересня 1984 - задовго до початку стосунків Діани з її коханцем. Про роман принцеса зізналася в 1995-му під час скандального інтерв'ю Мартіну Баширу на ВВС. Тоді й поповзли чутки. Адже складно заперечувати зовнішню схожість коханця і сина - вони обидва рудоволосі, та й в рисах обличчя є щось спільне.

Фото: Принц Гаррі і Джеймс Х'юітт

Роман почався з того, що Джеймс став інструктором з верхової їзди Діани. Принцеса зізналася, що сильно кохала його, але потім була розчарована.

У 1996 році Діана і Чарльз розлучилися офіційно, а в 1997 принцеса загинула в автокатастрофі.

У той же час, принц Гаррі дуже схожий на свого покійного діда принца Філіпа в молодості. Про що говорять старі фото герцога Единбурзького.

Фото: Принц Гаррі і принц Філіп