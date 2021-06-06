Меган Маркл и принц Гарри во второй раз стали родителями: родилась девочка!
Меган Маркл и принц Гарри во второй раз стали родителями! 6 июня они объявили о рождении своей дочери Лилибет Дианы Маунтбаттен-Виндзор.
Об этом рассказал представитель звездной пары в официальном обращении, опубликованном в воскресенье.
Известно, что девочка родилась еще несколько дней назад - в пятницу в 11:40 в Санта-Барбаре, штат Калифорния.
Они будут называть ее Лили.
"Она при рождении весила 7 фунтов 11 унций. И мать, и ребенок здоровы и хорошо себя чувствуют, они уже дома", - говорится в сообщении пресс-секретаря.
Лили названа в честь ее прабабушки, королевы Елизаветы II, чье семейное прозвище - Лилибет.
Ее второе имя - Диана - был избран в честь погибшей матери принца Гарри - принцессы Уэльской.
К слову, Меган и Гарри тоже прокомментировали это радостное для себя событие.
"4 июня мы были благословлены с приходом нашей дочери, Лили. Она больше, чем мы могли себе представить. Мы благодарны за любовь и молитвы, которые мы чувствовали со всего мира. Спасибо за вашу доброту и поддержку в течение этого особого времени для нашей семьи" - сказали Сассекские.
Интересно знать
Маленькая Лили сейчас восьмая в очереди на британский королевский трон, после ее брата Арчи, отца, деда (принца Чарльза), дяди (принца Уильяма), двоюродными братьями и сестрой - Джорджем, Шарлоттой и Луи.
Напомним, новое фото сына Меган Маркл и принца Гарри вызвало жаркие споры в сети.
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