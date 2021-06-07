Новорожденная дочь Меган Маркл и принца Гарри получит особый статус

Дочка принца Гарри и Меган Маркл Лилибет Диана Маунтбеттен-Виндзор родилась еще 4 июня в США. После появления малышки всплыл вопрос: какое же гражданство получит Лили - американское или британское.

Как сообщает Dailymail , Лили может получить двойное гражданство, как и ее старший брат Арчи.

Поскольку 39-летняя Меган американка, ее дети автоматически получают американское гражданство. Принц Гарри также передает свое британское гражданство, согласно законодательству, своим потомкам.

Хотя первенец пары Арчи родился в Великобритании, а дочка Лили - в США, оба они имеют право на получение двойного гражданства.

Отметим, что после свадьбы пары в 2018-м, было объявлено, что Меган станет гражданином Британии, но этот процесс должен занять несколько лет. Но продолжается ли он после того, как пара осенью 2019-го покинула страну, - неизвестно.

Интересно, что дети герцогов Сассекских - не единственные члены королевской семьи с двойным гражданством. Так, дочери Питера Филлипса (сына принцессы Анны) Саванна и Исла имеют двойное гражданство - Канады и Великобритании. Их мама Отэм, с которой Питер развелся в 2020-м - канадка.

Елизавета II - четырежды прабабушка в 2021 году

Лилибет стала третьей правнучкой Елизаветы II рожденной в 2021 году, и одиннадцатой по счету.

9 февраля у внучки королевы - принцессы Евгении (дочки второго сына королевы Эндрю) родился сын Огест, а 21 марта у Зары Тиндалл (дочки принцессы Анны) тоже родился мальчик, которого назвали Лукас.

В мае стало известно о беременности еще одной внучки Елизаветы - принцессы Беатрис (дочки принца Эндрю, сестры Евгении). Она родит малыша осенью 2021 года.