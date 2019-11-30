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Астролог назвал знаки Зодиака, которые очень скоро разбогатеют

STYLERЖизнь    30.11.2019 - 07:22
Астролог назвал знаки Зодиака, которые очень скоро разбогатеют
Гороскоп 2019 (коллаж: РБК-Украина)

Для некоторых знаков Зодиака переход осени в зиму принесет финансовое везение - детально в гороскопе от Павла Глобы

Гороскоп 2019 подскажет, для каких знаков Зодиака ближайшее будущее сулит пополнение банковского счета или тугой кошелек. Прославленный астролог Павел Глоба в своем прогнозе на выходные назвал три знака Зодиака, у которых будут наивысшие шансы обогатиться во время перехода осени в зиму.

Овны

Интеллектуальные и аналитические способности Овнов на выходных будут обострены до предела. Именно ум Овна станет главным орудием и основным залогом его побед и получения прибыли.

Богатство и финансовый успех Овнам принесут те сферы, где необходимо логическое мышление и планирование, а вот творческие порывы лучше оставить на потом. Кроме того, астролог рекомендует не верить своей интуиции, а полагаться только на конкретику и данные.

Астролог назвал знаки Зодиака, которые очень скоро разбогатеют

Гороскоп 2019 (коллаж: РБК-Украина)

Львы

Львы станут настоящей губкой для впитывания информации. Павел Глоба рекомендует держать нос по ветру, чтобы не упустить возможности для обогащения, которые на выходных им подарит сама Фортуна.

Для того, чтобы стать успешнее и богаче, Львам стоит уделить внимание сферам, которые требуют умения логически мыслить и систематизировать знания. А вот от абстрактности и фантазий лучше на время отказаться.

Рыбы

Для Рыб настанет период, когда их навыки в коммуникации станут залогом их успеха. Умение договариваться и налаживать контакты принесет Рыбам прибыль на выходных. Главное, уверен Павел Глоба, правильно распорядиться своим даром убеждения.

Работа с людьми станет главным источником успешности Рыб. Тем не менее от реализации глобальных проектов и замыслов на врем стоит отказаться.

Стоит отметить, что недавно Павел Глоба назвал главных неудачников года Белой Крысы.

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