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Любов заграє новими фарбами в грудні: знаки Зодіаку, яким пощастить у коханні

STYLERЖиття    05.12.2019 - 06:32
Любов заграє новими фарбами в грудні: знаки Зодіаку, яким пощастить у коханні
Любовний гороскоп на грудень 2019 (Колаж РБК-Україна)

Астролог назвав знаки Зодіаку, яких у грудні чекають романтичні пригоди

Астролог назвав знаки Зодіаку, яких в останньому місяці року, що минає, очікують серйозні зміни на любовному фронті. Деяким для цього доведеться докласти зусилля, а деяких чекає несподівана зустріч або раптове відновлення відносин, які, здавалося б, зовсім закінчені. Свій любовний прогноз на грудень 2019 року дав відомий астролог Хаял Алекперов.

Тельці

Самотні Тельці в грудні будуть захоплені у вирі нових знайомств і романтичних побачень. А ось сімейним представникам цього знаку може не вистачати пристрасті або новизни, але зірки рекомендують проявити ініціативу і все налагодиться.

Раки

Останній місяць року – прекрасний час для того, щоб Ракам зав'язати нові відносини і цей роман може в найближчому майбутньому перерости в щось серйозне. Сімейним представникам цього знаку варто бути трохи стриманішим у висловлюваннях, щоб не накликати на себе серйозні конфлікти з коханою людиною.

Любов заграє новими фарбами в грудні: знаки Зодіаку, яким пощастить у коханні

Гороскоп кохання на грудень 2019 - кому пощастить (Колаж РБК-Україна)

Леви

У грудні у Левів відкриються нові перспективи в романтичних стосунках і можливо партнер запропонує вам перейти на новий рівень. Однак поспішати не варто, особливо якщо ви не готові. Крім того, ближче до нового року плани можуть кардинально змінитися.

Стрільці

У грудні у Стрільців запанує повна гармонія в особистих стосунках і настане відповідний час, щоб обговорити всі спірні чи хвилюючі питання – ви з коханою людиною легко зможете знайти рішення навіть для самих складних розбіжностей.

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