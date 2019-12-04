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Удача улыбнется: знаки Зодиака, которым звезды сулят счастливый декабрь

STYLERЖизнь    04.12.2019 - 06:37
Удача улыбнется: знаки Зодиака, которым звезды сулят счастливый декабрь
Гороскоп на декабрь 2019 - кому повезет (Коллаж РБК-Украина)

Астрологи назвали знаки Зодиака, которым декабрь принесет счастье

Астрологи назвали знаки Зодиака, которых в декабре ждут неожиданные изменения к лучшему, море позитива и удача во всех начинаниях. Декабрь – сложный месяц, так как это последний месяц в году и первый зимний месяц, но для некоторых он станет самым счастливым в 2019. Об этом пишет Slovofraza.

Тельцы

Представители этого знака в декабре осознают свои ценности и смогут поставить новые задачи, что приведет их к успеху в работе и бизнесе. Некоторые двери для Тельцов закроются и это неизбежно, так как откроются новые, более перспективные.

Трудности, которые могут возникнуть в декабре, станут сигналом о том, что приближаются позитивные перемены в жизни.

Стрельцы

В декабре у Стрельцов проснутся лидерские способности, которые позволят преуспеть в бизнесе и на работе. Звезды сулят представителям этого знака Зодиака новые источники дохода, новых клиентов и партнеров.

Удача улыбнется: знаки Зодиака, которым звезды сулят счастливый декабрь

Гороскоп на декабрь 2019 (Коллаж РБК-Украина)

Возможны удачные покупки, а финансовая сторона изменится в лучшую сторону. Однако астрологи советуют на волне успеха не расслабляться, а плотно поработать вплоть до последних дней 2019 года.

Водолей

У Водолеев начнется совершенно новая фаза – из жизни исчезнут переживания, грустные мысли и все то, что тянуло вниз. Зима для них начнется ярко и люди вокруг будут искать общения.

Основным посылом последнего месяца для представителей этого знака станет любовь – тут звезды обещают невероятное везение. И даже небольшие неурядицы не испортят общее положительное настроение декабря, а только подтолкнут к флирту и романтике.

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