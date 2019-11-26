ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Астролог назвал счастливчиков, жизнь которых круто изменится в декабре

STYLERЖизнь    26.11.2019 - 06:25
Астролог назвал счастливчиков, жизнь которых круто изменится в декабре
Гороскоп 2019 (коллаж: РБК-Украина)

Для каких знаков Зодиака декабрь станет путевкой в новую счастливую жизнь - в гороскопе от Павла Глобы

Гороскоп 2019 расскажет, для каких знаков Зодиака последний месяц уходящего года станет невероятно успешным и удачливым в различных сферах жизни. Прославленный астролог Павел Глоба назвал два представителя зодиакального круга, жизнь которых совершит поворот на 180 градусов в декабре.

Стрельцы

На Стрельцов нахлынет внезапное везение в материальной сфере. Но, несмотря на денежную удачу, астролог рекомендует внимательнее отнестись к тратам и не шиковать. Поскольку в декабре велик риск остаться у разбитого корыта.

В декабре Стрельцов может неожиданно сразить стрела Амура, после чего все остальное надолго уйдет на второй план.

Астролог назвал счастливчиков, жизнь которых круто изменится в декабре

Гороскоп 2019 (коллаж: РБК-Украина)

Козероги

Козерогов в декабре ждут перемены в сфере карьеры или бизнеса. Представителям знака удастся наладить отношения с деловыми партнерами или начальством. Уходящий месяц года расставит все точки над "i".

Павел Глоба уверен, что в декабре Фортуна будет на стороне Козерогов. А налаживание деловых отношений принесет финансовую выгоду.

К слову, ранее астролог назвал три знака Зодиака, для которых декабрь станет крайне неудачным и тяжелым месяцем.

Астролог назвал главных везунчиков начала 2020 года: сбудутся все мечты Солнечное затмение в декабре несет угрозу: как уберечься
Новости Украины гороскоп
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь