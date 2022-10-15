Любов врятує світ: стало відомо, скільки пар одружилося в День захисника України

Навіть попри повномасштабну війну українці продовжують створювати сім'ї. У День захисника та захисниці України шлюб уклали 1300 пар по всій країні.

"Попри війну, тривоги та сльози - сьогодні їхні очі світяться щастям і радістю, а їхні серця об'єднує вогник, що зветься Коханням Понад 1300 пар закоханих офіційно поєднали свої долі у День захисників та захисниць України", - пише Мін'юст.

Серед лідерів за кількістю зареєстрованих шлюбів 14 жовтня:

Дніпропетровська область - 147 шлюбів

місто Київ - 142 шлюби

Львівська область - 82 шлюби

Одеська область - 71 шлюб

Вінницька область - 70 шлюбів

Рівненська область - 70 шлюбів

Пари, які взяли шлюб 14 жовтня (фото: facebook.com/minjust.official)