Любов врятує світ: стало відомо, скільки пар одружилося в День захисника України
Найбільшу кількість шлюбів зафіксували в Дніпропетровській області (фото: facebook.com/minjust.official)
Навіть попри повномасштабну війну українці продовжують створювати сім'ї. У День захисника та захисниці України шлюб уклали 1300 пар по всій країні.
Про це повідомляє Міністерство юстиції України.
"Попри війну, тривоги та сльози - сьогодні їхні очі світяться щастям і радістю, а їхні серця об'єднує вогник, що зветься Коханням Понад 1300 пар закоханих офіційно поєднали свої долі у День захисників та захисниць України", - пише Мін'юст.
Серед лідерів за кількістю зареєстрованих шлюбів 14 жовтня:
- Дніпропетровська область - 147 шлюбів
- місто Київ - 142 шлюби
- Львівська область - 82 шлюби
- Одеська область - 71 шлюб
- Вінницька область - 70 шлюбів
- Рівненська область - 70 шлюбів
Пари, які взяли шлюб 14 жовтня (фото: facebook.com/minjust.official)
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