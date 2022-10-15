Любовь спасет мир: стало известно, сколько пар женилось в День защитника Украины

Даже, несмотря на полномасштабную войну, украинцы продолжают создавать семьи. В День защитника и защитницы Украины брак заключили 1300 пар по всей стране.

"Несмотря на войну, тревоги и слезы - сегодня их глаза светятся счастьем и радостью, а их сердца объединяет огонек, называемый Любовью Более 1300 пар влюбленных официально соединили свои судьбы в День защитников и защитниц Украины", - пишет Минюст.

Среди лидеров по количеству зарегистрированных браков 14 октября:

Днепропетровская область - 147 браков

город Киев - 142 брака

Львовская область - 82 брака

Одесская область - 71 брак

Винницкая область - 70 браков

Ровенская область - 70 браков

Пары, вступившие в брак 14 октября (фото: facebook.com/minjust.official)