Любовь к Украине в наших сердцах: Порошенко поздравил с Днем вышиванки

Порошенко назвал вышиванку современным символом Украины
Президент Украины Петро Порошенко поздравил украинцев с Днем Вышиванки. На своей странице в социальной сети Facebook он напомнил, что вышиванка – это незаменимый и всегда модный символ Украины.
На фотографии, которую разместил Порошенко на своей странице, он стоит в толпе украинцев, которые также, как и он, одеты в вышитые рубашки.
"Пока тайны мастерства украинской вышивки из поколения в поколение матери передают своим дочерям - до тех пор будет жить Украина! В нашей вышитой рубашке радость и печаль, надежда и сила, которые давно сопровождают каждого украинца. Надев нашу национальную одежду, мы в очередной раз доказываем, что любовь к Украине живет в наших сердцах. По всему миру сегодня вышиванка - это неизменный и всегда современный символ Украины", - сказано в сообщении президента.
Петро Порошенко поздравил с Днем вышиванки (facebook.com/petroporoshenko)
Пользователи социальной сети эмоционально отреагировали на поздравление президента с праздником и написали ему в ответ много теплых слов.
Скриншот комментариев (facebook.com/petroporoshenko)
Напомним, ранее мы сообщали о том, что известные украинцы оделись в вышиванки.
А также рассказывали о том, что в сети отреагировали на поздравление Зеленского с Днем вышиванки.