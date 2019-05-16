Любов до України в наших серцях: Порошенко привітав з Днем вишиванки

Президент України Петро Порошенко привітав українців з Днем Вишиванки. На своїй сторінці в соціальній мережі Facebook він нагадав, що вишиванка – це незамінний і завжди модний символ України.

На фотографії, яку розмістив Порошенко на своїй сторінці, він стоїть у натовпі українців, які також, як і він, одягнені у вишиті сорочки.

"Поки таємниці майстерності української вишивки з покоління в покоління матері передають своїм дочкам - доти буде жити Україна! В нашій вишитій сорочці радість і смуток, надія і сила, які давно супроводжують кожного українця. Вдягнувши наш національний одяг, ми вкотре доводимо, що любов до України живе в наших серцях. По всьому світу сьогодні вишиванка - це незмінний і завжди сучасний символ України", - сказано в повідомленні президента.

Петро Порошенко привітав з Днем вишиванки (facebook.com/petroporoshenko)

Користувачі соціальної мережі емоційно відреагували на вітання президента зі святом і написали йому у відповідь багато теплих слів.

З святом, пане президент! Завдяки Вам я навчилася щиро любити батьківщину, рідну мову і носити вишиванку! Дякую!

Наш президент завжди зі своїм народом. Хвала і честь українському Гетьману.

З днем вишиванки, Україна! З Днем вишиванки, Президент. Хороший сьогодні день з введенням в дію напередодні Закону про мову!

Справжній Президент у вишиванці, а не в рябих лосинах, як деякі.

З святом, Петро Олексійович!

Вишиванка – це візитна картка українця. Вітаю Україну з святом!

Порошенко часто на подив на фото з народом, без охорони, це означає, що він або легковажний, або він безстрашний, або народ цінує його.

З святом! Спасибі! Повертайтеся!

Скріншот коментарів (facebook.com/petroporoshenko)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що відомі українці одяглися у вишиванки.

А також розповідали про те, що у мережі відреагували на привітання Зеленського з Днем вишиванки.