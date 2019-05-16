Любов до України в наших серцях: Порошенко привітав з Днем вишиванки

Порошенко назвав вишиванку сучасним символом України
Президент України Петро Порошенко привітав українців з Днем Вишиванки. На своїй сторінці в соціальній мережі Facebook він нагадав, що вишиванка – це незамінний і завжди модний символ України.
На фотографії, яку розмістив Порошенко на своїй сторінці, він стоїть у натовпі українців, які також, як і він, одягнені у вишиті сорочки.
"Поки таємниці майстерності української вишивки з покоління в покоління матері передають своїм дочкам - доти буде жити Україна! В нашій вишитій сорочці радість і смуток, надія і сила, які давно супроводжують кожного українця. Вдягнувши наш національний одяг, ми вкотре доводимо, що любов до України живе в наших серцях. По всьому світу сьогодні вишиванка - це незмінний і завжди сучасний символ України", - сказано в повідомленні президента.
Петро Порошенко привітав з Днем вишиванки (facebook.com/petroporoshenko)
Користувачі соціальної мережі емоційно відреагували на вітання президента зі святом і написали йому у відповідь багато теплих слів.
Скріншот коментарів (facebook.com/petroporoshenko)
Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що відомі українці одяглися у вишиванки.
А також розповідали про те, що у мережі відреагували на привітання Зеленського з Днем вишиванки.