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Плохая примета: в сети высказались о поздравлении Зеленского с Днем вышиванки

STYLERЖизнь    16.05.2019 - 13:17
Плохая примета: в сети высказались о поздравлении Зеленского с Днем вышиванки
Зеленский поздравил с Днем вышиванки (Коллаж РБК-Украины)

Пользователи объяснили, какой смысл несет рубашка, которую выбрал Зеленский

Владимир Зеленский, новоизбранный президент Украины, поздравил с Днем вышиванки жителей страны на своей странице в Facebook. В честь праздника Зеленский надел черную вышитую рубашку с орнаментом, вышитым голубыми и синими нитками.

Считается, что синий цвет на вышиванке – это мощный оберег, который хранит от болезней и приносит душевное спокойствие. Ромбы имеют сильнейшую энергетику, которая приводит в гармонию душу и тело. А вот черные рубашки традиционно считаются цветом печали и скорби и в некоторых регионах такие рубашки носили только пожилые мужчины.

"С Днем вышиванки! Вышиванку не забыл, побриться забыл! Не забудьте всех поздравить". – так подписал свою фотографию Зеленский.

Плохая примета: в сети высказались о поздравлении Зеленского с Днем вышиванки

Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем вышиванки (facebook.com/zelenskiy95)

Пользователи отреагировали на снимок и кроме ответных поздравлений в комментариях указали на то, что черная вышитая рубашка – траурная.

  • Ой, сейчас начнется цепляние к каждому слову, почему не побрит, почему забыл, неуважение к вышиванке. Отвечаю заранее, имидж такой.
  • Надо было сегодня инаугурацию проводить, в День вышиванки! Это было бы символично.
  • Вова, что ж ты так? Сегодня и Коломойский, говорят, прилетел в Украину, а ты не бритый. Как же так-то?
  • Наш президент очень красивый в вышиванке.
  • С праздником вас, господин президент! Вам идет национальная одежда.
  • Черную вышиванку в старину украинцы надевали, когда кто-то умер. Плохая примета надевать ее просто так.
  • Вышиванка – не карнавальный наряд. Если у вас в душе что-то изменилось, и вы искренне захотели ее надеть – то я рада. А если только для поднятия рейтинга…Хотелось бы, чтобы президент был честным, как перед собой, так и перед нами.
  • С праздником, Владимир Александрович! Желаем Вам счастья, добра и успехов во всем.
  • Лучше в вышиванке и не бритый, чем у труселях или лосинах полуголый. Все же президент должен быть, на понятном языке для вас Владимир – с иголочки. Вы ж лицо страны. Вы не имеете права ошибаться и забывать.

Плохая примета: в сети высказались о поздравлении Зеленского с Днем вышиванкиПлохая примета: в сети высказались о поздравлении Зеленского с Днем вышиванки

Скриншоты комментариев (facebook.com/zelenskiy95)

Напомним, ранее мы писали о том, что известные украинцы оделись в вышиванки в честь праздника.

А также рассказывали о том, что нумеролог рассказала о важных цифрах в жизни Владимира Зеленского.

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