Плохая примета: в сети высказались о поздравлении Зеленского с Днем вышиванки

Пользователи объяснили, какой смысл несет рубашка, которую выбрал Зеленский
Владимир Зеленский, новоизбранный президент Украины, поздравил с Днем вышиванки жителей страны на своей странице в Facebook. В честь праздника Зеленский надел черную вышитую рубашку с орнаментом, вышитым голубыми и синими нитками.
Считается, что синий цвет на вышиванке – это мощный оберег, который хранит от болезней и приносит душевное спокойствие. Ромбы имеют сильнейшую энергетику, которая приводит в гармонию душу и тело. А вот черные рубашки традиционно считаются цветом печали и скорби и в некоторых регионах такие рубашки носили только пожилые мужчины.
"С Днем вышиванки! Вышиванку не забыл, побриться забыл! Не забудьте всех поздравить". – так подписал свою фотографию Зеленский.
Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем вышиванки (facebook.com/zelenskiy95)
Пользователи отреагировали на снимок и кроме ответных поздравлений в комментариях указали на то, что черная вышитая рубашка – траурная.
Скриншоты комментариев (facebook.com/zelenskiy95)
Напомним, ранее мы писали о том, что известные украинцы оделись в вышиванки в честь праздника.
А также рассказывали о том, что нумеролог рассказала о важных цифрах в жизни Владимира Зеленского.