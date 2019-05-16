Вышитая традиция: известные украинцы оделись в вышиванки (фото, видео)

Фото: коллаж РБК-Украина

День вышиванки празднуют в третий четверг мая

В День вышиванки многие политики, деятели культуры, чиновники, военные, журналисты, общественные деятели, звезды и простые украинцы активно делятся в сети фото в традиционной национальной сорочке.

В Украине этот праздник отмечают кажный третий четверг мая с 2006 года.

Действующий президент Петр Порошенко показал в сети фото в вышиванке и рассказал о ее значении.

"Пока тайны мастерства украинской вышивки из поколения в поколение матери передают своим дочерям - до тех пор будет жить Украина! В нашей вышитой рубашке радость и печаль, надежда и сила, которые давно сопровождают каждого украинца", - написал он на своей Facebook-странице.

Петр Порошенко (фото: facebook.com/petroporoshenko)

Владимир Зеленский, избранный новым главой государства, также одел вышиванку и весело поздравил украинцев с праздником.

"С Днем вышиванки! Вышиванку не забыл, побриться забыл! Не забудьте всех поздравить", - напомнил он.

Владимир Зеленский (фото: facebook.com/zelenskiy95)

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Киевский и всея Украины Епифаний тоже поздравил украинцев с Днем вышиванки.

"Сегодня отмечаем уникальный праздник, который отличает нас от других народов, - День вышиванки. Вышиванка является символом для каждого украинца, который видит в ней что-то особенное, что отражает нашу внутреннюю национальную идентичность.

Вместе с госпожой Послом Великобритании в Украине Джудит Гоф (British Embassy Kyiv) присоединились ко всем поздравлениям украинцев. Записали совместное приветствие на колокольне Свято-Михайловского Златоверхого собора в Киеве и сыграли праздничный перезвон на карильоне - музыкальном инструменте с набором точно настроенных колоколов с механическим управлением", - написал он.

Видеопоздравления снято в формате 360 градусов, поэтому есть хорошую возможность насладиться еще и прекрасными видами вокруг кафедрального собора ПЦУ.

Видео: facebook.com/epifaniy

Знаменитая певица, победительница конкурса Евровидение-2016 Джамала в оригинальной красной вышиванке также поздравила с праздником.

"Сегодня День вышиванки! Поздравляю всех!" - написала она в Facebook.

Джамала (фото: facebook.com/jamalaofficial)

Экс-пресс-секретарь президента, телеведущая Ирина Ванникова рассказала о том, что вышиванка изначально была оберегом.

"День вышиванки сегодня объединяет всех украинцев, независимо от возраста, языка общения и вероисповедания. Даже иностранцы уважают нашу "вышитую традицию". Хотя многие из них мало кто знает, что это, в первую очередь, оберег.

Конечно, сейчас мастера не размещают в узорах тех сакральных знаков, по которым когда-то можно было узнать, например, помолвлена ли ​​девушка, с какой она семьи. Говорят, чем старше становилась женщина, тем меньше вышивки было на ее рубашке. Теперь это правило не соблюдаются, судя по слишком "цветущим" вышиванкам наших уважаемых берегинь. И что уж говорить, когда в свое время сам Иван Франко первым начал носить вышиванку под обычный пиджак!

Самое важное, что сегодня Украина расцвела вышивками и улыбками тех, кто идентифицирует себя украинцами. Поздравляю и присоединяюсь", - написала она.

Ирина Ванникова (фото: facebook.com/irina.vannikova)

Украинские военные, которые сегодня защищают нашу страну от оккупантов, по случаю Дня вышиванки "одели" танк! Так поздравили сограждан бойцы 10-й горно-штурмовой бригады.

Фото: facebook.com/10brygada

Знаменитый кинорежиссер Олесь Санин показал в сети фото не только в вышиванке и шутливо прокомментировал снимок.

"Наступает день, когда друзья уговаривают тебя сделать фото в шапке и кожухе. Повешу на стенку, подпишу - куркуль", - посмеялся он.

Олесь Санин (фото: facebook.com/OlesSanin)

Тина Кароль (фото: facebook.com/tina.karol)

Дизайнер Мила Садовская (фото: facebook.com/sadowskayamila)

Синоптик Наталка Диденко (фото: facebook.com/tala.didenko)

Лидер группы "Антитіла" Тарас Тополя (фото: facebook.com/antytilaofficial)

Политик Андрей Шкиль (Фото: facebook.com/AndrijShkil)

Ранее мы писали о том, что Лилия Ребрик в вышиванке решилась на эксперимент.

Также сообщалось, что в Австралии показали фэшн-шоу украинских вышиванок.