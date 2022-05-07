Любитель роскоши патриарх Кирилл переплюнул даже Путина: показательное фото
Любитель роскоши патриарх Кирилл на последней встрече переплюнул даже Путина в своей боязни общения с людьми. Он засветился на фото за столом огромных размеров.
Соответствующее фото появилось на официальном сайте РПЦ.
Так, глава РПЦ принял за длинным столом заместителя председателя Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами иерея Олега Овчарова.
На снимке Кирилл принимает гостя за длинным столом. Очень забавно и дико то, что Овчаров сидит не на другом конце стола, а рядом за маленьким журнальным столиком.
Патриарх Кирилл снова оскандалился (фото: patriarchia.ru)
Отметим, что патриарх Кирилл обожает роскошь. Он ездит на шикарной машине, носит дорогие и брендовые часы, а также является соратником Путина.
У него имеется настоящий дворец, который находится по соседству с домом президента РФ.
Как мы ранее писали, глава российской церкви патриарх Кирилл обратился к верующим во время службы. Он призвал молиться, чтобы "не произошло новой мировой войны".
Стоит отметить, что глава российской церкви поддерживает войну России против Украины. Из-за этого даже Папа Франциск отменил встречу с московским патриархом.