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Литва предложила ЕС ввести санкции против московского патриарха Кирилла за поддержку войны

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Литва, Воскресенье 24 апреля 2022 12:39
Литва предложила ЕС ввести санкции против московского патриарха Кирилла за поддержку войны Фото: Кирилла Гундяева подвергнут санкциям ЕС за поддержку вторжения в Украину (lrt.lt)
Автор: Александр Белоус

Литва призывает Евросоюз ввести санкции в отношении московского патриарха Кирилла Гундяева, поддержавшего вторжение в Украину. Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что сейчас идут дискуссии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

"Да. Есть такое предложение, только пока еще проходят дискуссии для достижения взаимного соглашения, поэтому окончательного ответа пока нет, будет ли это введено", - сказал министр.

Он указал, что власти Литвы участвуют в консультациях об отделении Литовской православной церкви от московской епархии, но подчеркнул, что это вопрос самоопределения общины.

Отметим, глава Русской православной церкви (РПЦ) Кирилл Гундяев прямо благословил вторжение России в Украину.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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