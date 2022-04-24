Литва предложила ЕС ввести санкции против московского патриарха Кирилла за поддержку войны

Литва призывает Евросоюз ввести санкции в отношении московского патриарха Кирилла Гундяева, поддержавшего вторжение в Украину. Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что сейчас идут дискуссии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi .

"Да. Есть такое предложение, только пока еще проходят дискуссии для достижения взаимного соглашения, поэтому окончательного ответа пока нет, будет ли это введено", - сказал министр.

Он указал, что власти Литвы участвуют в консультациях об отделении Литовской православной церкви от московской епархии, но подчеркнул, что это вопрос самоопределения общины.

Отметим, глава Русской православной церкви (РПЦ) Кирилл Гундяев прямо благословил вторжение России в Украину.