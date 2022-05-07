Любитель розкоші патріарх Кирило переплюнув навіть Путіна: показове фото
Любитель розкоші патріарх Кирило на останній зустрічі переплюнув навіть Путіна у своїй боязні спілкування з людьми. Він засвітився на фото за столом величезних розмірів.
Відповідне фото опублікували на офіційному сайті РПЦ.
Так, глава РПЦ прийняв за довгим столом заступника голови Синодального відділу по взаємодії зі Збройними силами і правоохоронними органами ієрея Олега Овчарова.
На знімку Кирило приймає гостя за довгим столом. Дуже забавно і дико те, що Овчаров сидить не на іншому кінці столу, а поруч за маленьким журнальним столиком.
Патріарх Кирило знову оскандалився (фото: patriarchia.ru)
Зазначимо, що патріарх Кирило обожнює розкіш. Він їздить на шикарній машині, носить дорогі і брендові годинники, а також є соратником Путіна.
У нього є справжній палац, який знаходиться по сусідству з будинком президента РФ.
Як ми раніше писали, глава російської церкви патріарх Кирило звернувся до віруючих під час служби. Він закликав молитися, щоб "не відбулося нової світової війни".
Варто відзначити, що глава російської церкви підтримує війну Росії проти України. З-за цього навіть Папа Франциск скасував зустріч з Московським патріархом.