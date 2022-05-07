Любитель розкоші патріарх Кирило переплюнув навіть Путіна: показове фото

Любитель розкоші патріарх Кирило на останній зустрічі переплюнув навіть Путіна у своїй боязні спілкування з людьми. Він засвітився на фото за столом величезних розмірів.

Так, глава РПЦ прийняв за довгим столом заступника голови Синодального відділу по взаємодії зі Збройними силами і правоохоронними органами ієрея Олега Овчарова.

На знімку Кирило приймає гостя за довгим столом. Дуже забавно і дико те, що Овчаров сидить не на іншому кінці столу, а поруч за маленьким журнальним столиком.

Патріарх Кирило знову оскандалився (фото: patriarchia.ru)

Зазначимо, що патріарх Кирило обожнює розкіш. Він їздить на шикарній машині, носить дорогі і брендові годинники, а також є соратником Путіна.

У нього є справжній палац, який знаходиться по сусідству з будинком президента РФ.