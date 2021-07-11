Под Львовом змеи массово атакуют людей: среди пострадавших - дети
Только в этом месяце стало известно о шести нападениях змей на людей во Львовской области. Одной из пострадавших от укуса пресмыкающихся стала 13-летняя девочка.
Как в Украине спасают от укуса змей, что делать при встрече с пресмыкающимся и как оказать первую помощь - читайте в нашем материале ниже.
Так, по информации Департамента по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА, 10 июля от укуса змей пострадало три человека:
13-летняя девочка из села Свидник Дрогобычского района. Змея укусила ребенка в правую ногу, после чего девочку госпитализировали в Турковскую центральную районную больницу
В эту же больницу попала вечером 41-летняя женщина из села Карпатское Стрыйского района. Змея укусила ее в правую стопу.
34-летняя львовянка также пострадала от укуса пресмыкающегося в стопу. Она попала в Перемышлянскую центральную районную больницу.
А 7 июля в Догобычскую детскую больницу поступил 9-летний мальчик, которого змея укусила за пальцы правой руки.
Около недели назад стало известно еще о двух случая атаки змей на людей. Две жительницы горных районов Львовщины пострадали от укуса прямо у себя во дворах. Одну из них пресмыкающееся укусило за ногу, а вторую - за руку.
Как в Украине спасают при укусе змеи
В таких случаях необходимо сразу обратиться в больницу, но лечить вас будут симптоматически. Так как в Украине нет противоядия от укуса этого вида змеи - гадюки карпатской, которая обитает в горных районах.
При соблюдении постельного режима и врачебных рекомендаций последствия укуса проходят через полторы - две недели.
Что делать если увидели змею рядом
- Нельзя паниковать, делать резкие движения, нужно спокойно уйти.
- Если идете в лес, остерегайтесь потенциально опасных мест - высокой травы, кустов.
- Наденьте плотную высокую обувь, чтобы обезопасить себя при встрече с пресмыкающимся.
Если змея все же укусила, не делайте так:
- Не прижигайте рану ничем - ни огнем, ни йодом, ни зеленкой.
- Не разрезайте рану.
- Не принимайте алкоголь и не курите.
- Не накладывайте жгут.
Что нужно сделать, если вы пострадали от укуса
- Уменьшить количество попавшего яда можно в течение первых 10 минут. Это можно сделать стеклянной посудой (стаканом, банкой) по тому же принципу, как ставятся медицинские банки (сосуд переворачивается вверх дном, внутри спичкой или зажигалкой выжигается кислород, сосуд устанавливается на место укуса).
- Яд можно отсосать ртом, но при условии, что во рту нет ранок. Сплевывать нужно после каждого движения.
- Снимите кольца, браслеты, обувь (если укус был в ногу), узкую обтягивающую одежду - чтобы при распухании конечности не передавило.
- Пейте много, но маленькими порциями.
- При возможности примите противоаллергический препарат и обезболивающее.
- Если укус был в руку или ногу, зафиксируйте ее. Чем меньше двигается конечность, тем медленнее яд будет распространяться по организму.
- Доставьте пострадавшего в больницу как можно скорее.
Мы также сообщали, что украинские города атакуют ядовитые змеи, заползая в парки посреди дня.