Под Львовом змеи массово атакуют людей: среди пострадавших - дети

Только в этом месяце стало известно о шести нападениях змей на людей во Львовской области. Одной из пострадавших от укуса пресмыкающихся стала 13-летняя девочка.

Как в Украине спасают от укуса змей, что делать при встрече с пресмыкающимся и как оказать первую помощь - читайте в нашем материале ниже.

Так, по информации Департамента по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА, 10 июля от укуса змей пострадало три человека:

13-летняя девочка из села Свидник Дрогобычского района. Змея укусила ребенка в правую ногу, после чего девочку госпитализировали в Турковскую центральную районную больницу

В эту же больницу попала вечером 41-летняя женщина из села Карпатское Стрыйского района. Змея укусила ее в правую стопу.

34-летняя львовянка также пострадала от укуса пресмыкающегося в стопу. Она попала в Перемышлянскую центральную районную больницу.

А 7 июля в Догобычскую детскую больницу поступил 9-летний мальчик, которого змея укусила за пальцы правой руки.

Около недели назад стало известно еще о двух случая атаки змей на людей. Две жительницы горных районов Львовщины пострадали от укуса прямо у себя во дворах. Одну из них пресмыкающееся укусило за ногу, а вторую - за руку.

Как в Украине спасают при укусе змеи

В таких случаях необходимо сразу обратиться в больницу, но лечить вас будут симптоматически. Так как в Украине нет противоядия от укуса этого вида змеи - гадюки карпатской, которая обитает в горных районах.

При соблюдении постельного режима и врачебных рекомендаций последствия укуса проходят через полторы - две недели.

Что делать если увидели змею рядом

Нельзя паниковать, делать резкие движения, нужно спокойно уйти.

Если идете в лес, остерегайтесь потенциально опасных мест - высокой травы, кустов.

Наденьте плотную высокую обувь, чтобы обезопасить себя при встрече с пресмыкающимся.

Если змея все же укусила, не делайте так:

Не прижигайте рану ничем - ни огнем, ни йодом, ни зеленкой.

Не разрезайте рану.

Не принимайте алкоголь и не курите.

Не накладывайте жгут.

Что нужно сделать, если вы пострадали от укуса