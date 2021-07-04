Под Львовом змеи атакуют людей прямо во дворах: две женщины - в реанимации

Во Львовской области ядовитые змеи начали атаковать людей прямо во дворах. Среди пострадавших - две женщины, которые после встречи с пресмыкающимся оказались в реанимации.

Что делать при встрече со змеей, и как оказывать первую помощь, если змея все же напала - читайте ниже в нашем материале.

Известно, что женщины пострадали от укуса гадюки карпатской. А в Украине, увы, сыворотки против этой змеи, говорится в сюжете ТСН.

Молодая женщина по имени Ольга рассказывает, что в тот день несла двухлетнего ребенка в дом, когда почувствовала, что что-то ужалило ее в ногу. Сперва подумала, что пчела, и тревожиться не стала. Теперь она в больнице, конечность распухла и немеет.

А 54-летнюю Оксану, соседку Ольги по палате, гадюка ужалила в руку, пока она полола цветы возле двора. Она сразу увидела гадюку, позвала сына, который оказывал ей первую помощь. Оксана говорит, что сын разрезал рану, пытался выдавить яд, но делать так не нужно.

Сейчас женщинам ничего не грозит, пациенток лечат симптоматически. А в Украине сыворотки против укуса карпатской гадюки нет.

Видео: Под Львовом женщин покусали змеи (ТСН)

Отметим, что для человека укус обыкновенной гадюки считается потенциально опасным, но крайне редко приводит к летальному исходу.

Если вы увидели змею рядом, ваши действия

В первую очередь, не паникуйте и не делайте резких движений, спокойно уйдите.

Будьте осторожны в потенциально опасных местах: высокая трава, кусты, лес.

Если идете в лес, наденьте высокую, плотную обувь, которую змея не прокусит.

Что нельзя делать, если вас укусила змея

Прижигать рану каким бы то ни было способом - зеленкой, йодом, огнем.

Разрезать рану.

Принимать алкоголь и курить, чтобы не добавлять организму токсинов.

Накладывать жгут. Кровь он остановит, но в месте укуса возможно омертвение тканей.

Что нужно сделать, если вы пострадали от укуса

В первые 10 минут уменьшить количество попавшего в ранку яда. Это можно сделать стеклянной посудой (стаканом, банкой) по тому же принципу, что ставятся медицинские банки (сосуд переворачивается вверх дном, внутри спичкой или зажигалкой выжигается кислород, сосуд устанавливается на место укуса).

Можно так же отсосать яд ртом, сплевывая сразу же после каждого движения. Однако делать это можно только при полной уверенности, что в ротовой полости нет ранок и яд не попадет в кровь.

Снять кольца, браслеты, обувь (если укус был в ногу), узкую обтягивающую одежду - чтобы при распухании конечности не передавило.

Давать пострадавшему обильное, желательно сладкое питье. Пить надо не залпом, а понемногу.

Если есть возможность, принять противоаллергический препарат и обезболивающее.

Если укус был в руку или ногу, необходимо ее зафиксировать. Чем меньше двигается конечность, тем медленнее яд будет распространяться по организму.

Наложить повязку и доставить пострадавшего в больницу.

При соблюдении постельного режима и врачебных рекомендаций последствия укуса проходят через полторы - две недели.